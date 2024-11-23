Она напомнила, что после того, как Беннетт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству на случай, если с ним что-то случится. «Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме», – написала Симоньян. По свидетельствам его друзей, рака у него никогда не было.