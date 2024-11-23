Симоньян: бывший военный США Беннетт мог быть убит за правду об Украине
Бывший офицер армии США, автор документальных фильмов и эксперт RT Скотт Беннетт мог умереть не своей смертью, он никогда не упоминал болезнь. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, она допустила, что эксперт мог быть убит.
«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине», – написала она в Telegram-канале.
Она напомнила, что после того, как Беннетт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству на случай, если с ним что-то случится. «Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме», – написала Симоньян. По свидетельствам его друзей, рака у него никогда не было.
Беннетт – военный эксперт канала, часто комментировал в эфире RT и Sputnik украинский и ближневосточный конфликты. «Отставной офицер военной разведки Пентагона, он ездил в Донбасс, показывал, что там происходит на самом деле», – написала Симоньян.
В интервью «Ведомостям» Симоньян говорила, что американская аудитория воспринимает RT как канал, который дает альтернативную точку зрения. «Мы делаем в Америке канал про Америку», – сказала главред RT. Она привела в пример случай 2015 г. – в то время как на канале CNN шел прямой эфир с президентского ужина Барака Обамы, на RT рассказывали о беспорядках в Балтиморе. «Как вы думаете, что интереснее смотреть той части аудитории, которая настроена серьезно разобраться в ситуации?» – заметила Симоньян.