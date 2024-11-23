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Bloomberg: мать Маска набирает популярность в Китае

Ведомости

76-летняя Мэй Маск, мать американского миллиардера Илона Маска, набирает популярность в Китае, пишет Bloomberg.

Маск регулярно приезжает в страну для выступлений и работы моделью, снимается в рекламе популярного смартфона Find X6 Pro от Oppo, сотрудничает с брендом сумок Oleada. В ноябре Маск посетила открытие магазина китайского бренда матрасов AISE Baobao в Шанхае, для которого она является мировым послом бренда.

Популярность в Китае Мэй Маск обрела в 2020 г. после публикации мемуаров «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни» на китайском языке.

Основательница агентства по маркетингу в социальных сетях в Шанхае Wai Social Оливия Плотник считает, что Мэй Маск «воплощает идеалы изящного старения», а ее карьера модели и диетолога в свои 70 «бросает вызов традиционным представлениям о старении».

«Это находит большой отклик у растущего числа женщин среднего класса Китая, которые видят в ней источник вдохновения», – отмечает Плотник.

Вместе с тем сын Мэй – Илон Маск – становится все более противоречивой фигурой в КНР на фоне сотрудничества с 47-м избранным президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Кроме того, поставки электрокаров от его компании Tesla сократились в октябре на фоне конкуренции с китайским BYD.

Маск поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании. В связи с этим после победы республиканца было объявлено, что предприниматель займет пост соруководителя нового департамента эффективности государственного управления (DOGE).

В то же время на территории КНР размещен завод принадлежащей Маску компании Tesla. На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном бизнесмен заявлял, что Tesla намерена продолжать укреплять взаимодействие с КНР. Newsweek писал, что отношения Трампа и Маска могут испортиться из-за различий во взглядах на подход к Китаю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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