Bloomberg: мать Маска набирает популярность в Китае
76-летняя Мэй Маск, мать американского миллиардера Илона Маска, набирает популярность в Китае, пишет Bloomberg.
Маск регулярно приезжает в страну для выступлений и работы моделью, снимается в рекламе популярного смартфона Find X6 Pro от Oppo, сотрудничает с брендом сумок Oleada. В ноябре Маск посетила открытие магазина китайского бренда матрасов AISE Baobao в Шанхае, для которого она является мировым послом бренда.
Популярность в Китае Мэй Маск обрела в 2020 г. после публикации мемуаров «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни» на китайском языке.
Основательница агентства по маркетингу в социальных сетях в Шанхае Wai Social Оливия Плотник считает, что Мэй Маск «воплощает идеалы изящного старения», а ее карьера модели и диетолога в свои 70 «бросает вызов традиционным представлениям о старении».
«Это находит большой отклик у растущего числа женщин среднего класса Китая, которые видят в ней источник вдохновения», – отмечает Плотник.
Вместе с тем сын Мэй – Илон Маск – становится все более противоречивой фигурой в КНР на фоне сотрудничества с 47-м избранным президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Кроме того, поставки электрокаров от его компании Tesla сократились в октябре на фоне конкуренции с китайским BYD.
Маск поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании. В связи с этим после победы республиканца было объявлено, что предприниматель займет пост соруководителя нового департамента эффективности государственного управления (DOGE).
В то же время на территории КНР размещен завод принадлежащей Маску компании Tesla. На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном бизнесмен заявлял, что Tesla намерена продолжать укреплять взаимодействие с КНР. Newsweek писал, что отношения Трампа и Маска могут испортиться из-за различий во взглядах на подход к Китаю.