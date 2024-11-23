Bloomberg: мать Маска набирает популярность в Китае

В то же время на территории КНР размещен завод принадлежащей Маску компании Tesla. На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном бизнесмен заявлял, что Tesla намерена продолжать укреплять взаимодействие с КНР. Newsweek писал, что отношения Трампа и Маска могут испортиться из-за различий во взглядах на подход к Китаю.