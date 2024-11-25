В МИД РФ не поступала информация о пострадавших в Вильнюсе россиянах

Самолет, которым управляла авиакомпания SWIFT от имени DHL, вылетел из Лейпцига и упал на жилой дом, сообщал представитель правительственного Национального центра по управлению кризисными ситуациями. После удара дом загорелся. 12 жителей были эвакуированы, пострадавших не было.