В МИД РФ не поступала информация о пострадавших в Вильнюсе россиянах
В российское внешнеполитическое ведомство не поступала информация о пострадавших россиянах в результате падения самолета в Вильнюсе. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
«В районе аэропорта Вильнюса на жилой дом упал грузовой самолет DHL. Предварительно погиб один человек, два госпитализированы. Сведений о пострадавших гражданах России не поступало», – говорится в сообщении.
Самолет, которым управляла авиакомпания SWIFT от имени DHL, вылетел из Лейпцига и упал на жилой дом, сообщал представитель правительственного Национального центра по управлению кризисными ситуациями. После удара дом загорелся. 12 жителей были эвакуированы, пострадавших не было.
По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, один пилот погиб. Из-за ЧП работу Вильнюсского аэропорта не останавливали, но вылеты самолетов ограничили.