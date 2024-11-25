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В МИД РФ не поступала информация о пострадавших в Вильнюсе россиянах

Ведомости

В российское внешнеполитическое ведомство не поступала информация о пострадавших россиянах в результате падения самолета в Вильнюсе. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«В районе аэропорта Вильнюса на жилой дом упал грузовой самолет DHL. Предварительно погиб один человек, два госпитализированы. Сведений о пострадавших гражданах России не поступало», – говорится в сообщении.

Самолет, которым управляла авиакомпания SWIFT от имени DHL, вылетел из Лейпцига и упал на жилой дом, сообщал представитель правительственного Национального центра по управлению кризисными ситуациями. После удара дом загорелся. 12 жителей были эвакуированы, пострадавших не было.

По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, один пилот погиб. Из-за ЧП работу Вильнюсского аэропорта не останавливали, но вылеты самолетов ограничили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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