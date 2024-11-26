В России утвердили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы Московской областной думой в декабре 2021 г. Согласно последней редакции документа, изменения вносятся в ст. 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Поправки распространяют штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных на случаи невыполнения правил содержания домашних животных. Штраф за нарушения составляет от 1500 до 3000 руб. для физлиц, от 5000 до 15 000 руб. для должностных лиц и от 15 000 до 30 000 руб. для юрлиц.