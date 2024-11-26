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В России утвердили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий штрафы до 30 000 руб. за несоблюдение требований к содержанию домашний животных. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы Московской областной думой в декабре 2021 г. Согласно последней редакции документа, изменения вносятся в ст. 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Поправки распространяют штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных на случаи невыполнения правил содержания домашних животных. Штраф за нарушения составляет от 1500 до 3000 руб. для физлиц, от 5000 до 15 000 руб. для должностных лиц и от 15 000 до 30 000 руб. для юрлиц.

При этом хозяин животного не попадет под административную ответственность, если нарушение допущено в результате действий (бездействия) другого лица, присматривающего за животным по поручению владельца, а также в случае, если животное «выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц».

24 сентября проект был принят в первом чтении. Изначально авторы законопроекта предлагали дополнить КоАП РФ новой статьей 8.50, согласно которой граждане должны будут платить за нарушение требований к содержанию домашних животных от 500 до 1500 руб., а за повторное нарушение – 3000 руб. Согласно предлагаемым тогда поправкам, для индивидуальных предпринимателей предполагалось установить штраф в размере от 3000 до 5000 руб., а при повторном нарушении – 10 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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