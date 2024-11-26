В России утвердили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий штрафы до 30 000 руб. за несоблюдение требований к содержанию домашний животных. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы Московской областной думой в декабре 2021 г. Согласно последней редакции документа, изменения вносятся в ст. 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Поправки распространяют штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных на случаи невыполнения правил содержания домашних животных. Штраф за нарушения составляет от 1500 до 3000 руб. для физлиц, от 5000 до 15 000 руб. для должностных лиц и от 15 000 до 30 000 руб. для юрлиц.
При этом хозяин животного не попадет под административную ответственность, если нарушение допущено в результате действий (бездействия) другого лица, присматривающего за животным по поручению владельца, а также в случае, если животное «выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц».
24 сентября проект был принят в первом чтении. Изначально авторы законопроекта предлагали дополнить КоАП РФ новой статьей 8.50, согласно которой граждане должны будут платить за нарушение требований к содержанию домашних животных от 500 до 1500 руб., а за повторное нарушение – 3000 руб. Согласно предлагаемым тогда поправкам, для индивидуальных предпринимателей предполагалось установить штраф в размере от 3000 до 5000 руб., а при повторном нарушении – 10 000 руб.