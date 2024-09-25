Россиян начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка

В Московской области в 2020 г. в местный минсельхоз поступило 456 жалоб граждан на ненадлежащее содержание домашних животных (например, самовыгул собаки или выгул в неустановленных местах), в 2021 г. – 367, следует из пояснительной записки к законопроекту. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах: например, за I квартал 2021 г. в Костромской области было 1012 обращений, в Архангельской области – 370, в Кировской области – 255, в Самарской области – 250, в Удмуртии – 190, в Тюменской области – 180, говорится там же.