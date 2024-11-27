СФ одобрил закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы Московской областной думой в декабре 2021 года. 26 ноября депутаты Госдумы приняли документ во втором и третьем чтениях. Согласно последней редакции законопроекта, поправки вносятся в ст. 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и распространяют санкции за несоблюдение общих требований к содержанию животных на случаи невыполнения правил содержания домашних животных. Административное наказание для физлиц предполагает штраф от 1500 до 3000 руб., для должностных – от 5000 до 15 000 руб., для юрлиц – от 15 000 до 30 000 руб.