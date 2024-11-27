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СФ одобрил закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных

Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил закон, вводящий штрафы до 30 000 руб. за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Решение было принято на заседании, трансляция которого ведется в Telegram-канале СФ.

В поддержку закона, предложенного Московской областной думой, проголосовали 152 сенатора.

«Очень важно, когда инициатива региональных парламентов доходит до законодательного собрания и принимается в виде закона», – прокомментировала спикер СФ Валентина Матвиенко.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы Московской областной думой в декабре 2021 года. 26 ноября депутаты Госдумы приняли документ во втором и третьем чтениях. Согласно последней редакции законопроекта, поправки вносятся в ст. 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и распространяют санкции за несоблюдение общих требований к содержанию животных на случаи невыполнения правил содержания домашних животных. Административное наказание для физлиц предполагает штраф от 1500 до 3000 руб., для должностных – от 5000 до 15 000 руб., для юрлиц – от 15 000 до 30 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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