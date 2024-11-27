Электроснабжение восстановлено после аварии в Херсонской и Запорожской областях

Как заявил Балицкий, в Запорожской области, кроме электроснабжения, восстановлены мобильная связь и интернет. Губернатор добавил, что в момент, когда электричества не было, базовые станции перешли на работу от «специальных аккумуляторов». Это дало возможность обеспечить голосовую связь в регионе. «Узловые базовые станции перешли на работу от дизель-генераторных установок», – пояснил он.