Электроснабжение восстановлено после аварии в Херсонской и Запорожской областях
Электроснабжение граждан в Херсонской и Запорожской областях восстановлено после аварийного отключения электричества. Об этом сообщили губернаторы Владимир Сальдо и Евгений Балицкий в своих Telegram-каналах.
Как заявил Балицкий, в Запорожской области, кроме электроснабжения, восстановлены мобильная связь и интернет. Губернатор добавил, что в момент, когда электричества не было, базовые станции перешли на работу от «специальных аккумуляторов». Это дало возможность обеспечить голосовую связь в регионе. «Узловые базовые станции перешли на работу от дизель-генераторных установок», – пояснил он.
По словам Сальдо, в Херсонской области восстановить электроснабжение удалось по резервной схеме. Аварийно-восстановительные работы завершатся до конца дня, добавил глава региона.
Сальдо сообщил, что в 5:00 произошло аварийное отключение на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой – Мелитополь. Без электричества временно остались 172 населенных пункта Херсонской области, что затронуло 137 534 пользователей и 40 социально значимых объектов. Последние были оперативно подключены к аварийным источникам питания.
Балицкий также заявил, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи и отключение электроснабжения. Он пояснил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.