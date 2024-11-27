Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Электроснабжение восстановлено после аварии в Херсонской и Запорожской областях

Ведомости

Электроснабжение граждан в Херсонской и Запорожской областях восстановлено после аварийного отключения электричества. Об этом сообщили губернаторы Владимир Сальдо и Евгений Балицкий в своих Telegram-каналах.

Как заявил Балицкий, в Запорожской области, кроме электроснабжения, восстановлены мобильная связь и интернет. Губернатор добавил, что в момент, когда электричества не было, базовые станции перешли на работу от «специальных аккумуляторов». Это дало возможность обеспечить голосовую связь в регионе. «Узловые базовые станции перешли на работу от дизель-генераторных установок», – пояснил он.

По словам Сальдо, в Херсонской области восстановить электроснабжение удалось по резервной схеме. Аварийно-восстановительные работы завершатся до конца дня, добавил глава региона.

Сальдо сообщил, что в 5:00 произошло аварийное отключение на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой – Мелитополь. Без электричества временно остались 172 населенных пункта Херсонской области, что затронуло 137 534 пользователей и 40 социально значимых объектов. Последние были оперативно подключены к аварийным источникам питания.

Балицкий также заявил, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи и отключение электроснабжения. Он пояснил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных