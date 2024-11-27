Запорожская область осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

Запорожская область осталась без света из-за аварии на линии электропередачиАварийные отключения зафиксированы и в Херсонской области
Повреждение на линии электропередачи стало причиной перебоев с электроснабжением в Запорожской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное министерство энергетики.
Специалисты уже работают над оперативным устранением повреждений и восстановлением стабильного электроснабжения. Ожидается, что работы завершатся в ближайшее время и электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Ведомство просит жителей региона ориентироваться на информацию, распространяемую только проверенными источниками – министерством энергетики, администрацией губернатора и правительством Запорожской области.
«Мы понимаем, что такие ситуации могут вызывать неудобства и беспокойство среди населения, однако настоятельно просим сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.
Глава региона Евгений Балицкий также сообщил, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи и отключение электроснабжения. Он пояснил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.
В администрации Мелитополя сообщили, что в связи с аварийным отключением электроэнергии в городе временно не функционируют светофоры. Работают регулировщики.
По данным «Водоканал-Мелитополь», из-за аварии на сетях линий электропередачи произошел перепад напряжения на водонасосных станциях, возможно снижение давления воды.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что в 5:00 произошло аварийное отключение на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой – Мелитополь. Без электричества временно остались 172 населенных пункта Херсонской области, что затронуло 137 534 пользователей и 40 социально значимых объектов. Последние были оперативно подключены к аварийным источникам питания.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. 3 марта 2023 г. Балицкий подписал указ о разделении Запорожской области на 16 административных единиц, ее столицей был объявлен Мелитополь.