Кравцов обещал обсудить с Минобороны вопрос отсрочки для выпускников колледжей
Министерство просвещения России намерено обсудить вопрос отсрочки от армии для выпускников системы СПО с министерством обороны. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе правительственного часа на заседании Госдумы.
«Вопрос на обсуждении с Министерством обороны, мы обязательно его обсудим», – подчеркнул Кравцов.
На заседании комиссии Госсовета по образованию 23 февраля 2022 г. Кравцов уже говорил, что Министерство просвещения намерено добиться отсрочки от армии для выпускников колледжей. В министерстве проанализировали эту идею, после чего «нашли понимание и поддержку» со стороны председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителя по социальным вопросам Татьяны Голиковой.