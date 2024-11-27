Кравцов обещал обсудить с Минобороны вопрос отсрочки для выпускников колледжей

На заседании комиссии Госсовета по образованию 23 февраля 2022 г. Кравцов уже говорил, что Министерство просвещения намерено добиться отсрочки от армии для выпускников колледжей. В министерстве проанализировали эту идею, после чего «нашли понимание и поддержку» со стороны председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителя по социальным вопросам Татьяны Голиковой.