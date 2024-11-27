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В Госдуме заявили о нехватке на предприятиях ВПК около 400 000 специалистов

Ведомости

Предприятия в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) испытывают дефицит кадров, в ближайшее время он может достигнуть около 400 000 специалистов. Об этом во время «правительственного часа» заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

«Данностью является избыток гуманитариев и дефицит [специалистов] инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК. По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 000 человек», – сказал Морозов.

По его словам, среди причин нехватки кадров – снижение рождаемости, а также недостаточная профориентационная работа в образовательных учреждениях, от которой зачастую уклоняются и сами работодатели, поскольку им малоинтересны школьники и студенты-первокурсники, а заинтересованность в будущих специалистах появляется только к третьему и четвертому курсам. Еще одной проблемой остается уровень материально-технической лабораторной базы учреждений среднего профессионального образования в России и доступность мест в общежитиях, сказал Морозов.

В ноябре вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба сообщила на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники, что дефицит инженерных кадров в России составляет около 600 000 человек. На сегодняшний день таких специалистов ищет каждая пятая компания в стране, следует из ее презентации. При этом зарплаты обладателей инженерных специальностей в первой половине 2024 г. выросли на 16–24%, отметила Хаба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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