В Госдуме заявили о нехватке на предприятиях ВПК около 400 000 специалистов
Предприятия в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) испытывают дефицит кадров, в ближайшее время он может достигнуть около 400 000 специалистов. Об этом во время «правительственного часа» заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).
«Данностью является избыток гуманитариев и дефицит [специалистов] инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК. По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 000 человек», – сказал Морозов.
По его словам, среди причин нехватки кадров – снижение рождаемости, а также недостаточная профориентационная работа в образовательных учреждениях, от которой зачастую уклоняются и сами работодатели, поскольку им малоинтересны школьники и студенты-первокурсники, а заинтересованность в будущих специалистах появляется только к третьему и четвертому курсам. Еще одной проблемой остается уровень материально-технической лабораторной базы учреждений среднего профессионального образования в России и доступность мест в общежитиях, сказал Морозов.
В ноябре вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба сообщила на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники, что дефицит инженерных кадров в России составляет около 600 000 человек. На сегодняшний день таких специалистов ищет каждая пятая компания в стране, следует из ее презентации. При этом зарплаты обладателей инженерных специальностей в первой половине 2024 г. выросли на 16–24%, отметила Хаба.