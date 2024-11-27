В Госдуме заявили о нехватке на предприятиях ВПК около 400 000 специалистов

По его словам, среди причин нехватки кадров – снижение рождаемости, а также недостаточная профориентационная работа в образовательных учреждениях, от которой зачастую уклоняются и сами работодатели, поскольку им малоинтересны школьники и студенты-первокурсники, а заинтересованность в будущих специалистах появляется только к третьему и четвертому курсам. Еще одной проблемой остается уровень материально-технической лабораторной базы учреждений среднего профессионального образования в России и доступность мест в общежитиях, сказал Морозов.