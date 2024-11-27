В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу
На Большой Никитской улице в центре Москвы неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД РФ. По предварительной информации агентства, никто не ранен. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет об одном пострадавшем, который скрылся вместе с участниками инцидента.
Конфликт произошел в кафе между двумя посетителями, для выяснения отношений мужчины вышли на улицу.
«Один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись», – говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. ТАСС отмечает, что уже найдены две гильзы. По данным агентства, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
В начале октябре столичная прокуратура сообщала, что в ходе конфликта в ресторане на Малой Бронной в Москве мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. По данным Telegram-канала Shot, между посетителями ресторана «Аист» завязалась драка, во время которой один из них выстрелил в воздух 5-7 раз. Инцидент произошел около 22:00 мск 1 сентября. Полиция задержала стрелка. Пострадавших в результате инцидента не было.