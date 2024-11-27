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В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу

Ведомости

На Большой Никитской улице в центре Москвы неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД РФ. По предварительной информации агентства, никто не ранен. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет об одном пострадавшем, который скрылся вместе с участниками инцидента.

Конфликт произошел в кафе между двумя посетителями, для выяснения отношений мужчины вышли на улицу.

«Один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись», – говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. ТАСС отмечает, что уже найдены две гильзы. По данным агентства, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

В начале октябре столичная прокуратура сообщала, что в ходе конфликта в ресторане на Малой Бронной в Москве мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. По данным Telegram-канала Shot, между посетителями ресторана «Аист» завязалась драка, во время которой один из них выстрелил в воздух 5-7 раз. Инцидент произошел около 22:00 мск 1 сентября. Полиция задержала стрелка. Пострадавших в результате инцидента не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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