В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу

В начале октябре столичная прокуратура сообщала, что в ходе конфликта в ресторане на Малой Бронной в Москве мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. По данным Telegram-канала Shot, между посетителями ресторана «Аист» завязалась драка, во время которой один из них выстрелил в воздух 5-7 раз. Инцидент произошел около 22:00 мск 1 сентября. Полиция задержала стрелка. Пострадавших в результате инцидента не было.