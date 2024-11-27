МВД объявило в розыск белгородского предпринимателя Бобрицкого

Тебекин и Бобрицкий не единственные фигуранты уголовного дела: вместе с ними были задержаны еще трое предпринимателей – гендиректор компании «Энергомаш» Геннадий Тарараксин, Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. Они, в отличие от Тебекина, не были помещены в СИЗО и дожидаются суда по существу под запретом определенных действий. Это связано с тем, что они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.