МВД объявило в розыск белгородского предпринимателя Бобрицкого
В розыск объявлен белгородский предприниматель, владелец агрохолдинга «Приосколье» Геннадий Бобрицкий, следует из базы розыска МВД. Как отмечает «Коммерсантъ», Бобрицкий скрылся из-под домашнего ареста.
Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны в июне 2023 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (обвинение в мошенничестве). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Следователи пришли к выводу, что от незаконных сделок предпринимателей администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн руб.: ей на тот момент принадлежало около половины акций компании «Энергомаш».
Тебекин и Бобрицкий не единственные фигуранты уголовного дела: вместе с ними были задержаны еще трое предпринимателей – гендиректор компании «Энергомаш» Геннадий Тарараксин, Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. Они, в отличие от Тебекина, не были помещены в СИЗО и дожидаются суда по существу под запретом определенных действий. Это связано с тем, что они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
Суд арестовал бизнесменов, но в начале 2024 г. Бобрицкого перевели под домашний арест. Как ранее писали «Ведомости», преследование Тебекина и Бобрицкого связывают с «зачисткой старой элиты» времен экс-губернатора Евгения Савченко (сейчас сенатор). «Бобрицкий при Савченко был крупнейшим и ближайшим к нему бизнесменом. Тебекин же прежде всего отвечал за поведение теневого мира региона», – отмечал тогда собеседник «Ведомостей», близкий к правительству региона.