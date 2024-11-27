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МВД объявило в розыск белгородского предпринимателя Бобрицкого

Ведомости

В розыск объявлен белгородский предприниматель, владелец агрохолдинга «Приосколье» Геннадий Бобрицкий, следует из базы розыска МВД. Как отмечает «Коммерсантъ», Бобрицкий скрылся из-под домашнего ареста.

Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны в июне 2023 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (обвинение в мошенничестве). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Следователи пришли к выводу, что от незаконных сделок предпринимателей администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн руб.: ей на тот момент принадлежало около половины акций компании «Энергомаш».

Тебекин и Бобрицкий не единственные фигуранты уголовного дела: вместе с ними были задержаны еще трое предпринимателей – гендиректор компании «Энергомаш» Геннадий Тарараксин, Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. Они, в отличие от Тебекина, не были помещены в СИЗО и дожидаются суда по существу под запретом определенных действий. Это связано с тем, что они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

Суд арестовал бизнесменов, но в начале 2024 г. Бобрицкого перевели под домашний арест. Как ранее писали «Ведомости», преследование Тебекина и Бобрицкого связывают с «зачисткой старой элиты» времен экс-губернатора Евгения Савченко (сейчас сенатор). «Бобрицкий при Савченко был крупнейшим и ближайшим к нему бизнесменом. Тебекин же прежде всего отвечал за поведение теневого мира региона», – отмечал тогда собеседник «Ведомостей», близкий к правительству региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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