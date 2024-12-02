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В деле о хищении при строительстве Нахимовского училища появились новые фигуранты

Ведомости

По делу о хищении бюджетных денежных средств при возведении Нахимовского военно-морского училища в Калининграде установлены новые фигуранты. Ими стали заместитель гендиректора строительного холдинга ООО «Геоизол» Александр Стрельников, замдиректора калининградского подразделения компании Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела Станислав Асанович. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

До этого обвиняемыми по делу правоохранители называли экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ» Алексея Ширинкина и его подчиненную Галину Чистякову. Им вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, в 2019 г. Минобороны заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского училища. В 2024 г. Ширинкин, Чистякова, а также Стрельников, Арискин и Асанович путем завышения стоимости выполненных работ похитили 309 млн руб., полагают в СК.

Ширинкин, Арискин и Асанович были отправлены под домашний арест. Стрельников объявлен в розыск. Чистякова была заключена под стражу. Кроме того, имущество Ширинкина арестовано по решению суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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