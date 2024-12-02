В деле о хищении при строительстве Нахимовского училища появились новые фигуранты

Согласно материалам дела, в 2019 г. Минобороны заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского училища. В 2024 г. Ширинкин, Чистякова, а также Стрельников, Арискин и Асанович путем завышения стоимости выполненных работ похитили 309 млн руб., полагают в СК.