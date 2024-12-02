В деле о хищении при строительстве Нахимовского училища появились новые фигуранты
По делу о хищении бюджетных денежных средств при возведении Нахимовского военно-морского училища в Калининграде установлены новые фигуранты. Ими стали заместитель гендиректора строительного холдинга ООО «Геоизол» Александр Стрельников, замдиректора калининградского подразделения компании Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела Станислав Асанович. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.
До этого обвиняемыми по делу правоохранители называли экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ» Алексея Ширинкина и его подчиненную Галину Чистякову. Им вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Согласно материалам дела, в 2019 г. Минобороны заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского училища. В 2024 г. Ширинкин, Чистякова, а также Стрельников, Арискин и Асанович путем завышения стоимости выполненных работ похитили 309 млн руб., полагают в СК.
Ширинкин, Арискин и Асанович были отправлены под домашний арест. Стрельников объявлен в розыск. Чистякова была заключена под стражу. Кроме того, имущество Ширинкина арестовано по решению суда.