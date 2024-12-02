Детям погибших при теракте в «Крокусе» открыли вклады на 512 млн рублей
Для детей, которые потеряли из-за теракта в подмосковном «Крокус сити холле» родителей, открыты вклады на общую сумму 512 млн руб., сообщается на сайте Российского Красного Креста (РКК).
Эта мера является частью благотворительной программы, направленной на помощь пострадавшим в результате трагедии в концертном зале. На ее первом этапе акцент был сделан на срочную помощь: материальную поддержку на сумму свыше 30 млн руб. получили 97 семей, отметили в РКК.
Второй этап программы охватывает более системную помощь. Помимо открытия денежных вкладов детям, потерявшим в теракте одного или обоих родителей, выделяются также средства на улучшение жилищных условий. На это потрачено свыше 19 млн руб. Кроме того, более 180 человек воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами. Пострадавшим с инвалидностью выделена финансовая помощь в размере 17 млн руб.
«Мы стараемся поддерживать семьи, помогая им адаптироваться к новым условиям жизни. Для нас важно, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и знала, что она не одна. Российский Красный Крест продолжит работать до тех пор, пока все нуждающиеся не получат необходимую помощь», – отметил председатель РКК Павел Савчук.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)»).
В июле в Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале «Крокус сити холл» во время теракта, а также от родственников погибших во время трагедии к страховой компании «Ингосстрах». Истцы просили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».