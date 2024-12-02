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Детям погибших при теракте в «Крокусе» открыли вклады на 512 млн рублей

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Для детей, которые потеряли из-за теракта в подмосковном «Крокус сити холле» родителей, открыты вклады на общую сумму 512 млн руб., сообщается на сайте Российского Красного Креста (РКК).

Эта мера является частью благотворительной программы, направленной на помощь пострадавшим в результате трагедии в концертном зале. На ее первом этапе акцент был сделан на срочную помощь: материальную поддержку на сумму свыше 30 млн руб. получили 97 семей, отметили в РКК.

Второй этап программы охватывает более системную помощь. Помимо открытия денежных вкладов детям, потерявшим в теракте одного или обоих родителей, выделяются также средства на улучшение жилищных условий. На это потрачено свыше 19 млн руб. Кроме того, более 180 человек воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами. Пострадавшим с инвалидностью выделена финансовая помощь в размере 17 млн руб.

«Мы стараемся поддерживать семьи, помогая им адаптироваться к новым условиям жизни. Для нас важно, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и знала, что она не одна. Российский Красный Крест продолжит работать до тех пор, пока все нуждающиеся не получат необходимую помощь», – отметил председатель РКК Павел Савчук.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)»).

В июле в Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале «Крокус сити холл» во время теракта, а также от родственников погибших во время трагедии к страховой компании «Ингосстрах». Истцы просили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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