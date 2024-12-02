Детям погибших при теракте в «Крокусе» открыли вклады на 512 млн рублей

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)»).