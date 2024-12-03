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Нехватка судей в России составляет почти 20%

Ведомости

Нехватка судей в России составляет 19,8%. Об этом заявил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов на заседании Совета судей.

«Во всех судах на сегодняшний день 6491 вакансия. Это 19,8% от общего количества судей», – уточнил Иванов.

По его словам, в 2024 г. некомплект судей вырос в арбитражных судах на 29%, в судах общей юрисдикции увеличился на 18%, среди мировых судей – на 13%. Иванов назвал эти показатели тревожными. Среди основных причин он назвал низкую заработную плату в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью судей и работников аппаратов судов.

В апреле председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что количество вакантных должностей судей федеральных судов общей юрисдикции составляет 3581 вакансия (14,05%), число вакантных должностей судей федеральных арбитражных судов – 599 (13,33%). Из-за этого объем работы фактически распределяется на действующих судей.

Момотов указал, что ситуация с работниками аппаратов судов еще сложнее. Текучесть кадров он связал с низким уровнем оплаты труда при высокой нагрузке, а также отсутствием необходимой квалификации у кандидатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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