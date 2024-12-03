Нехватка судей в России составляет почти 20%
Нехватка судей в России составляет 19,8%. Об этом заявил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов на заседании Совета судей.
«Во всех судах на сегодняшний день 6491 вакансия. Это 19,8% от общего количества судей», – уточнил Иванов.
По его словам, в 2024 г. некомплект судей вырос в арбитражных судах на 29%, в судах общей юрисдикции увеличился на 18%, среди мировых судей – на 13%. Иванов назвал эти показатели тревожными. Среди основных причин он назвал низкую заработную плату в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью судей и работников аппаратов судов.
В апреле председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что количество вакантных должностей судей федеральных судов общей юрисдикции составляет 3581 вакансия (14,05%), число вакантных должностей судей федеральных арбитражных судов – 599 (13,33%). Из-за этого объем работы фактически распределяется на действующих судей.
Момотов указал, что ситуация с работниками аппаратов судов еще сложнее. Текучесть кадров он связал с низким уровнем оплаты труда при высокой нагрузке, а также отсутствием необходимой квалификации у кандидатов.