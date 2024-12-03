Нехватка судей в России составляет почти 20%

По его словам, в 2024 г. некомплект судей вырос в арбитражных судах на 29%, в судах общей юрисдикции увеличился на 18%, среди мировых судей – на 13%. Иванов назвал эти показатели тревожными. Среди основных причин он назвал низкую заработную плату в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью судей и работников аппаратов судов.