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Роспатент принял на регистрацию заявку Бакальчука на товарный знак RWB

Ведомости

Роспатент принял на регистрацию заявку предпринимателя Владислава Бакальчука на товарный знак RWB. Об этом «Ведомостям» сообщил совладелец и управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов, представляющий интересы Бакальчука.

15 сентября «Ведомости» писали, что IQ Technology направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака RWB. Товарный знак регистрируется для «файлов изображений», коммерческого строительства, аренды веб-сервисов и прочих товаров и услуг. Юристы подали заявку на регистрацию логотипа в виде квадрата, в котором размещена стилизованная пирамида фиолетового цвета на фоне розового и желтого оттенков и «словесный элемент» RWB буквами латинского алфавита (в русской транслитерации РВБ), говорится в заявке.

РВБ – это объединенная компания Wildberries (владеет 65%) и структур группы Russ (35%). РВБ создана в июле 2024 г., но Бакальчук оспаривает законность передачи бизнеса семейной компании в это СП.

Зарегистрировать только аббревиатуру как товарный знак очень сложно, именно поэтому юристы Бакальчука добавили к RWB еще и квадратный логотип, объяснял «Ведомостям» партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. Стратегия стороны Бакальчука понятна: они хотят «занять» обозначение, чтобы оно было противопоставлено обозначению, которое объединенная компания может попробовать зарегистрировать, и таким образом заблокировать его регистрацию, рассказывала Елена Ключарева, старший юрист «Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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