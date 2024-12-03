Роспатент принял на регистрацию заявку Бакальчука на товарный знак RWB

Зарегистрировать только аббревиатуру как товарный знак очень сложно, именно поэтому юристы Бакальчука добавили к RWB еще и квадратный логотип, объяснял «Ведомостям» партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. Стратегия стороны Бакальчука понятна: они хотят «занять» обозначение, чтобы оно было противопоставлено обозначению, которое объединенная компания может попробовать зарегистрировать, и таким образом заблокировать его регистрацию, рассказывала Елена Ключарева, старший юрист «Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры».