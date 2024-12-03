Роспатент принял на регистрацию заявку Бакальчука на товарный знак RWB
Роспатент принял на регистрацию заявку предпринимателя Владислава Бакальчука на товарный знак RWB. Об этом «Ведомостям» сообщил совладелец и управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов, представляющий интересы Бакальчука.
15 сентября «Ведомости» писали, что IQ Technology направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака RWB. Товарный знак регистрируется для «файлов изображений», коммерческого строительства, аренды веб-сервисов и прочих товаров и услуг. Юристы подали заявку на регистрацию логотипа в виде квадрата, в котором размещена стилизованная пирамида фиолетового цвета на фоне розового и желтого оттенков и «словесный элемент» RWB буквами латинского алфавита (в русской транслитерации РВБ), говорится в заявке.
РВБ – это объединенная компания Wildberries (владеет 65%) и структур группы Russ (35%). РВБ создана в июле 2024 г., но Бакальчук оспаривает законность передачи бизнеса семейной компании в это СП.
Зарегистрировать только аббревиатуру как товарный знак очень сложно, именно поэтому юристы Бакальчука добавили к RWB еще и квадратный логотип, объяснял «Ведомостям» партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. Стратегия стороны Бакальчука понятна: они хотят «занять» обозначение, чтобы оно было противопоставлено обозначению, которое объединенная компания может попробовать зарегистрировать, и таким образом заблокировать его регистрацию, рассказывала Елена Ключарева, старший юрист «Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры».