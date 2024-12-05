Чернышенко анонсировал замену репетиторства бесплатными услугами для школьников
Уйти от практики, когда родители вынуждены оплачивать школьникам репетиторов для подготовки к ЕГЭ, возможно с помощью повышения качества образования и появления бесплатных услуг по обучению, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, такие меры будут предусмотрены в новой стратегии развития образования до 2036 г. с перспективой до 2040 г.
«Мы планируем заменить [занятия у репетиторов] бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте [2025 г.] представим», – сказал Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Разработать единую стратегию развития образования поручил премьер-министр Михаил Мишустин летом 2024 г. По его словам, документ будет погружен в новый национальный проект «Молодежь и дети».
В мае «Ведомости» со ссылкой на исследование образовательной платформы «Дневник.ру» писали, что 67% педагогов считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов, аналогичной точки зрения придерживается также 51% учеников и их родителей. Чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому, математике и русскому языку. По их мнению, репетитор уделяет внимание и время одному ученику, останавливается на тех моментах, которые вызывают затруднения, создает доброжелательную атмосферу. С такой оценкой согласны и школьники – 40% учащихся отметили, что чувствуют себя более уверенно благодаря занятиям с репетитором.