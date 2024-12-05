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Чернышенко анонсировал замену репетиторства бесплатными услугами для школьников

Ведомости

Уйти от практики, когда родители вынуждены оплачивать школьникам репетиторов для подготовки к ЕГЭ, возможно с помощью повышения качества образования и появления бесплатных услуг по обучению, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, такие меры будут предусмотрены в новой стратегии развития образования до 2036 г. с перспективой до 2040 г.

«Мы планируем заменить [занятия у репетиторов] бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте [2025 г.] представим», – сказал Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Разработать единую стратегию развития образования поручил премьер-министр Михаил Мишустин летом 2024 г. По его словам, документ будет погружен в новый национальный проект «Молодежь и дети».

В мае «Ведомости» со ссылкой на исследование образовательной платформы «Дневник.ру» писали, что 67% педагогов считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов, аналогичной точки зрения придерживается также 51% учеников и их родителей. Чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому, математике и русскому языку. По их мнению, репетитор уделяет внимание и время одному ученику, останавливается на тех моментах, которые вызывают затруднения, создает доброжелательную атмосферу. С такой оценкой согласны и школьники – 40% учащихся отметили, что чувствуют себя более уверенно благодаря занятиям с репетитором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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