Чернышенко анонсировал замену репетиторства бесплатными услугами для школьников

В мае «Ведомости» со ссылкой на исследование образовательной платформы «Дневник.ру» писали, что 67% педагогов считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов, аналогичной точки зрения придерживается также 51% учеников и их родителей. Чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому, математике и русскому языку. По их мнению, репетитор уделяет внимание и время одному ученику, останавливается на тех моментах, которые вызывают затруднения, создает доброжелательную атмосферу. С такой оценкой согласны и школьники – 40% учащихся отметили, что чувствуют себя более уверенно благодаря занятиям с репетитором.