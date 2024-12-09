Новую банкноту в 1000 рублей планируют выпустить к концу 2025 года
Вероятнее всего, обновленная банкнота в 1000 рублей будет выпушена в конце 2025 г. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, пишут «Известия».
По словам Белова, разработка дизайна банкноты проходит в несколько этапов: подготовка концепции, эскизный проект, подготовка к производству, изготовление печатного проекта и печать тиража. Эта большая и длительная работа обычно занимает примерно год.
C 29 ноября по 12 декабря этого года любой желающий может принять участие в выборе символов, которые украсят оборотную сторону банкноты Банка России нового образца номиналом 1000 рублей. В список вошло 25 достопримечательностей из разных приволжских регионов – это памятники, музеи, театры, университеты, мосты. Отдать свой голос можно только за один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке дизайна банкноты. Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода, которая была представлена в 2023 г., останется прежней.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам Банка России 28 ноября показала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Купюру решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне банкноты, на которой была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому ЦБ решил создать новые варианты дизайна.