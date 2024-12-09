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Новую банкноту в 1000 рублей планируют выпустить к концу 2025 года

Ведомости

Вероятнее всего, обновленная банкнота в 1000 рублей будет выпушена в конце 2025 г. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, пишут «Известия».

По словам Белова, разработка дизайна банкноты проходит в несколько этапов: подготовка концепции, эскизный проект, подготовка к производству, изготовление печатного проекта и печать тиража. Эта большая и длительная работа обычно занимает примерно год.

C 29 ноября по 12 декабря этого года любой желающий может принять участие в выборе символов, которые украсят оборотную сторону банкноты Банка России нового образца номиналом 1000 рублей. В список вошло 25 достопримечательностей из разных приволжских регионов – это памятники, музеи, театры, университеты, мосты. Отдать свой голос можно только за один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке дизайна банкноты. Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода, которая была представлена в 2023 г., останется прежней.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам Банка России 28 ноября показала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Купюру решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне банкноты, на которой была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому ЦБ решил создать новые варианты дизайна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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