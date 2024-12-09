Новую банкноту в 1000 рублей планируют выпустить к концу 2025 года

C 29 ноября по 12 декабря этого года любой желающий может принять участие в выборе символов, которые украсят оборотную сторону банкноты Банка России нового образца номиналом 1000 рублей. В список вошло 25 достопримечательностей из разных приволжских регионов – это памятники, музеи, театры, университеты, мосты. Отдать свой голос можно только за один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке дизайна банкноты. Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода, которая была представлена в 2023 г., останется прежней.