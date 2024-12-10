Суд признал законным освобождение Бориса Шпигеля от наказания в связи с болезнью
Мосгорсуд признал законным решение об освобождении от отбывания наказания бывшего главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Шпигель освобожден от основного наказания в виде лишения свободы. Дополнительное же наказание – выплата штрафа – необходимо исполнить в установленном законом порядке. В остальном постановление суда оставлено без изменения», – уточнили в суде.
5 ноября Преображенский суд Москвы удовлетворил просьбу защиты об освобождении Шпигеля от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья. Адвокат Олег Сорокин уточнил, что медицинское заключение бизнесмена было оформлено в соответствии с законом, поэтому дальнейшее лишение свободы невозможно.
В конце января судом и следствием было установлено, что с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков через посредников передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Кроме того, Белозерцев, по версии обвинения, не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.
«Биотэк» занимал ведущие позиции на фармацевтическом рынке в 1990-х и 2000-х гг. Основной профиль холдинга – разработка, производство и продажа лекарств, нутрицевтических препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств и антисептиков.