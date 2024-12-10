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Суд признал законным освобождение Бориса Шпигеля от наказания в связи с болезнью

Ведомости

Мосгорсуд признал законным решение об освобождении от отбывания наказания бывшего главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Шпигель освобожден от основного наказания в виде лишения свободы. Дополнительное же наказание – выплата штрафа – необходимо исполнить в установленном законом порядке. В остальном постановление суда оставлено без изменения», – уточнили в суде.

5 ноября Преображенский суд Москвы удовлетворил просьбу защиты об освобождении Шпигеля от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья. Адвокат Олег Сорокин уточнил, что медицинское заключение бизнесмена было оформлено в соответствии с законом, поэтому дальнейшее лишение свободы невозможно.

В конце января судом и следствием было установлено, что с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков через посредников передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Кроме того, Белозерцев, по версии обвинения, не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.

«Биотэк» занимал ведущие позиции на фармацевтическом рынке в 1990-х и 2000-х гг. Основной профиль холдинга – разработка, производство и продажа лекарств, нутрицевтических препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств и антисептиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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