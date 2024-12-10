Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей

29 июля «Ведомости» писали о результатах ежегодного опроса сотрудников вузов, который провел в мае – июне институт социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС. Всего в опросе приняли участие 21 164 респондента. Более 70% преподавателей заявили, что тратят на бумажную работу в университетах больше времени, чем им хотелось бы. Госдума 25 июня в первом чтении одобрила законопроект о снижении бюрократической нагрузки на образовательные организации.