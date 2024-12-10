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Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Ведомости

В России необходимо снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«У педагога должно быть как можно больше времени для содержательного обучения и воспитания, а для этого необходимо снизить бюрократическую часть работы, в последнее время мы постоянно об этом говорим», – подчеркнул глава государства.

В заключение президент РФ добавил, что к настоящему моменту уровень перегруженности различными отчетами и документами учителей и врачей зашкаливает.

18 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к следующему учебному году снизить связанную с документооборотом нагрузку на педагогов. Председатель правительства в ходе встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым отметил, что огромное количество отчетных документов, которые нужно заполнить, не оставляют учителям времени для работы с детьми, в том числе для качественной проверки домашних заданий.

29 июля «Ведомости» писали о результатах ежегодного опроса сотрудников вузов, который провел в мае – июне институт социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС. Всего в опросе приняли участие 21 164 респондента. Более 70% преподавателей заявили, что тратят на бумажную работу в университетах больше времени, чем им хотелось бы. Госдума 25 июня в первом чтении одобрила законопроект о снижении бюрократической нагрузки на образовательные организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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