Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей
В России необходимо снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«У педагога должно быть как можно больше времени для содержательного обучения и воспитания, а для этого необходимо снизить бюрократическую часть работы, в последнее время мы постоянно об этом говорим», – подчеркнул глава государства.
В заключение президент РФ добавил, что к настоящему моменту уровень перегруженности различными отчетами и документами учителей и врачей зашкаливает.
18 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к следующему учебному году снизить связанную с документооборотом нагрузку на педагогов. Председатель правительства в ходе встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым отметил, что огромное количество отчетных документов, которые нужно заполнить, не оставляют учителям времени для работы с детьми, в том числе для качественной проверки домашних заданий.
29 июля «Ведомости» писали о результатах ежегодного опроса сотрудников вузов, который провел в мае – июне институт социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС. Всего в опросе приняли участие 21 164 респондента. Более 70% преподавателей заявили, что тратят на бумажную работу в университетах больше времени, чем им хотелось бы. Госдума 25 июня в первом чтении одобрила законопроект о снижении бюрократической нагрузки на образовательные организации.