Госдума работает над поправкой о запрете УДО для террористов с пожизненным
Осужденных по террористическим статьям на пожизненное лишения свободы могут лишить права на условно-досрочное освобождение (УДО), сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь право на условно-досрочное освобождение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Согласно действующему законодательству, лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено по УДО после отбывания 25 лет лишения свободы (ч. 5 ст. 79 УК РФ). Условно-досрочное освобождение применяется к таким лицам только при отсутствии у осужденного злостных нарушений в течение последних трех лет.
Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, в том числе, за совершение терактов. Согласно ч. 2 ст. 57 УК РФ, пожизненное не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65 лет.
Первые осужденные на пожизненное лишение свободы получили право на УДО в 2018 г. Тогда в России работали семь исправительных колоний для пожизненно осужденных, в которых отбывали наказание 2010 человек, говорил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Игорь Вединяпин в интервью ТАСС.
Он отмечал, что за время существования колоний для пожизненно осужденных было освобождено пять осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы.