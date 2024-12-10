Госдума работает над поправкой о запрете УДО для террористов с пожизненным

Первые осужденные на пожизненное лишение свободы получили право на УДО в 2018 г. Тогда в России работали семь исправительных колоний для пожизненно осужденных, в которых отбывали наказание 2010 человек, говорил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Игорь Вединяпин в интервью ТАСС.