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Госдума работает над поправкой о запрете УДО для террористов с пожизненным

Ведомости

Осужденных по террористическим статьям на пожизненное лишения свободы могут лишить права на условно-досрочное освобождение (УДО), сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь право на условно-досрочное освобождение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Согласно действующему законодательству, лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено по УДО после отбывания 25 лет лишения свободы (ч. 5 ст. 79 УК РФ). Условно-досрочное освобождение применяется к таким лицам только при отсутствии у осужденного злостных нарушений в течение последних трех лет.

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, в том числе, за совершение терактов. Согласно ч. 2 ст. 57 УК РФ, пожизненное не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65 лет.

Первые осужденные на пожизненное лишение свободы получили право на УДО в 2018 г. Тогда в России работали семь исправительных колоний для пожизненно осужденных, в которых отбывали наказание 2010 человек, говорил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Игорь Вединяпин в интервью ТАСС.

Он отмечал, что за время существования колоний для пожизненно осужденных было освобождено пять осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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