В ГД внесут проект о штрафах за недопуск общественников в приюты для животных

По словам Хапочкина, в настоящее время общественные инспекторы, зарегистрированные на территории области и имеющие соответствующие удостоверения, утвержденные приказом Минприроды, на практике часто сталкиваются с тем, что не могут попасть на территорию приютов и проверить, в каких условиях содержатся животные. Владельцы приютов часто под разными предлогами не пускают их на территорию, запрещают ввести фото- и видеофиксацию фактов нарушения содержания животных. С проблемами зачастую сталкиваются и волонтеры, желающие ухаживать за животными.