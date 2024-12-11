В ГД внесут проект о штрафах за недопуск общественников в приюты для животных
В Госдуму планируется внести законопроект Сахалинской облдумы об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающих введение штрафов за недопуск общественных инспекторов в приюты для животных. Инициативу озвучил сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин на 581-м пленарном заседании Совета Федерации.
По словам Хапочкина, в настоящее время общественные инспекторы, зарегистрированные на территории области и имеющие соответствующие удостоверения, утвержденные приказом Минприроды, на практике часто сталкиваются с тем, что не могут попасть на территорию приютов и проверить, в каких условиях содержатся животные. Владельцы приютов часто под разными предлогами не пускают их на территорию, запрещают ввести фото- и видеофиксацию фактов нарушения содержания животных. С проблемами зачастую сталкиваются и волонтеры, желающие ухаживать за животными.
Предлагается ввести административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа для должностных лиц в размере от 5000 до 20 000 руб. и для юрлиц – от 15 000 до 35 000 руб.
«Предполагается, что результативность контроля со стороны общественных инспекторов может быть выше, чем со стороны надзорных органов, которые, выходя на проверку, предварительно оповещают руководство приюта для животных и тем самым создают условия для соответствующей подготовки к проверочному мероприятию с целью обеспечения отсутствия замечаний», – пояснил Хапочкин.