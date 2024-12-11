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Минцифры и Минпросвещения планируют ввести новый учебник по информатике

Ведомости

Минцифры и Минпросвещения планируют ввести новый учебник по информатике, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Глава ведомства добавил, что при нехватке учителей информатики ученикам могут разрешить учиться онлайн.

Министр добавил, что эту же практику планируется перенести в вузы. По словам Шадаева компания «Яндекс» уже сделала собственный учебник по информатике, которым сейчас могут пользоваться дети в школах. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, готовящийся учебник будет содержать в том числе информацию о новых языках программирования и об обучении отечественному программному обеспечению. 

Он также уточнил, что в настоящий момент готов учебник издательства «Просвещение» по искусственному интеллекту для 5-9 классов. Учебное пособие проходит экспертизу в Российской академии наук, после этого его включат в федеральный перечень учебников, чтобы школы могли его использовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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