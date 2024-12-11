Минцифры и Минпросвещения планируют ввести новый учебник по информатике
Минцифры и Минпросвещения планируют ввести новый учебник по информатике, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Глава ведомства добавил, что при нехватке учителей информатики ученикам могут разрешить учиться онлайн.
Министр добавил, что эту же практику планируется перенести в вузы. По словам Шадаева компания «Яндекс» уже сделала собственный учебник по информатике, которым сейчас могут пользоваться дети в школах. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, готовящийся учебник будет содержать в том числе информацию о новых языках программирования и об обучении отечественному программному обеспечению.
Он также уточнил, что в настоящий момент готов учебник издательства «Просвещение» по искусственному интеллекту для 5-9 классов. Учебное пособие проходит экспертизу в Российской академии наук, после этого его включат в федеральный перечень учебников, чтобы школы могли его использовать.