Минцифры и Минпросвещения планируют ввести новый учебник по информатике

Министр добавил, что эту же практику планируется перенести в вузы. По словам Шадаева компания «Яндекс» уже сделала собственный учебник по информатике, которым сейчас могут пользоваться дети в школах. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, готовящийся учебник будет содержать в том числе информацию о новых языках программирования и об обучении отечественному программному обеспечению.