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В Москве запланирована масштабная реставрация сталинских высоток

Ведомости

В Москве запланирована реставрация сталинских высоток. Сейчас идет или ожидается реставрация трех из семи. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

В первую очередь реставрация коснулась сталинской высотки на площади Красных Ворот, главного здания МГУ и здания МИДа.

Уточняется, что здание на площади Красных Ворот уже частично отреставрировано, а здания МГУ и МИДа ожидает реставрация в ближайшее время.

Пресс-служба передает, что каждый год порядка 500 памятников архитектуры находятся в работе специалистов. С начала 2024 г. завершилось более 90 объектов.

В декабре сообщалось, что продолжается масштабная реставрация и усадеб Москвы. По словам Собянина, в число отреставрированных в этом году объектов культурного наследия вошел дом Лопатиной, закончена реставрация одного из старейших зданий Арбата. В парке усадьбы Усачевых – Найденовых, объекте культурного наследия федерального значения, специалисты тоже провели работы.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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