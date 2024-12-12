В Москве запланирована масштабная реставрация сталинских высоток
В Москве запланирована реставрация сталинских высоток. Сейчас идет или ожидается реставрация трех из семи. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.
В первую очередь реставрация коснулась сталинской высотки на площади Красных Ворот, главного здания МГУ и здания МИДа.
Уточняется, что здание на площади Красных Ворот уже частично отреставрировано, а здания МГУ и МИДа ожидает реставрация в ближайшее время.
Пресс-служба передает, что каждый год порядка 500 памятников архитектуры находятся в работе специалистов. С начала 2024 г. завершилось более 90 объектов.
В декабре сообщалось, что продолжается масштабная реставрация и усадеб Москвы. По словам Собянина, в число отреставрированных в этом году объектов культурного наследия вошел дом Лопатиной, закончена реставрация одного из старейших зданий Арбата. В парке усадьбы Усачевых – Найденовых, объекте культурного наследия федерального значения, специалисты тоже провели работы.