В Москве запланирована масштабная реставрация сталинских высоток

В декабре сообщалось, что продолжается масштабная реставрация и усадеб Москвы. По словам Собянина, в число отреставрированных в этом году объектов культурного наследия вошел дом Лопатиной, закончена реставрация одного из старейших зданий Арбата. В парке усадьбы Усачевых – Найденовых, объекте культурного наследия федерального значения, специалисты тоже провели работы.