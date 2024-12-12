ГД рассмотрит во II чтении отмену слушаний для градостроительных проектов

Согласно тексту поправок в Градостроительный кодекс (ГК), с которым ознакомились «Ведомости», субъекты РФ смогут по своему усмотрению устанавливать случаи, при которых при подготовке проектов генпланов, а также при внесении изменений в них общественные слушания не потребуются. Такое же право предлагается распространить на проекты планировки территорий и проекты их межевания, которые принимают муниципалитеты. Кроме того, у субъектов может появиться право не проводить публичные слушания при подготовке проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и проектов, предусматривающих внесение изменений в них.