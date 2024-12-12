ГД рассмотрит во II чтении отмену слушаний для градостроительных проектов
Госдума может 17 декабря рассмотреть во втором чтении законопроект о праве регионов отменять общественные слушания при реализации градостроительных проектов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в нижней палате. Один из них добавил, что если 17 декабря его не одобрят сразу и в третьем чтении, то 18 декабря «уже точно» рассмотрят.
11 декабря комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил к принятию во втором чтении поправки к этому законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», который делает норму о праве субъектов самостоятельно принимать решение о необходимости проведения публичных обсуждения при реализации градостроительных проектов бессрочной, писали «Ведомости». В 2025 г. истекает срок действия закона, который позволял это регионам в 2022-2024 гг.
Согласно тексту поправок в Градостроительный кодекс (ГК), с которым ознакомились «Ведомости», субъекты РФ смогут по своему усмотрению устанавливать случаи, при которых при подготовке проектов генпланов, а также при внесении изменений в них общественные слушания не потребуются. Такое же право предлагается распространить на проекты планировки территорий и проекты их межевания, которые принимают муниципалитеты. Кроме того, у субъектов может появиться право не проводить публичные слушания при подготовке проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и проектов, предусматривающих внесение изменений в них.