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ГД рассмотрит во II чтении отмену слушаний для градостроительных проектов

Ведомости

Госдума может 17 декабря рассмотреть во втором чтении законопроект о праве регионов отменять общественные слушания при реализации градостроительных проектов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в нижней палате. Один из них добавил, что если 17 декабря его не одобрят сразу и в третьем чтении, то 18 декабря «уже точно» рассмотрят.

11 декабря комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил к принятию во втором чтении поправки к этому законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», который делает норму о праве субъектов самостоятельно принимать решение о необходимости проведения публичных обсуждения при реализации градостроительных проектов бессрочной, писали «Ведомости». В 2025 г. истекает срок действия закона, который позволял это регионам в 2022-2024 гг.

Согласно тексту поправок в Градостроительный кодекс (ГК), с которым ознакомились «Ведомости», субъекты РФ смогут по своему усмотрению устанавливать случаи, при которых при подготовке проектов генпланов, а также при внесении изменений в них общественные слушания не потребуются. Такое же право предлагается распространить на проекты планировки территорий и проекты их межевания, которые принимают муниципалитеты. Кроме того, у субъектов может появиться право не проводить публичные слушания при подготовке проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и проектов, предусматривающих внесение изменений в них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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