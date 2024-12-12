Регионы смогут принимать градостроительные проекты без общественных слушаний

Ситуация на рынке недвижимости осложнилась после того, как был принят ряд мер по охлаждению бума в этом сегменте (например, в июле 2024 г. была отменена льготная ипотека на новостройки под 8%). Текущие оценки рынка и прогнозы говорят о спаде ипотечных выдач. Например, по ноябрьской оценке ВТБ, уже в октябре 2024 г. общерыночные продажи ипотеки снизились на четверть к сентябрю и в пределах 60% к октябрю 2023 г. до 280 млрд руб. В 2025 г. банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн ипотечных кредитов на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб., говорилось в исследовании Frank RG. Выдачи 2025 г. окажутся на 17% ниже этого года (4,8 трлн руб. ипотечных кредитов), ожидали аналитики компании.