Регионы смогут принимать градостроительные проекты без общественных слушаний

Регионы смогут принимать градостроительные проекты без общественных слушанийДействовавшее до 2025 г. на это разрешение хотят сделать постоянным
В 2025 г. истекает срок действия закона, который позволял регионам в 2022-2024 гг. самостоятельно принимать решение о необходимости проведения общественных слушаний при реализации градостроительных проектов. 11 декабря комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил к принятию во втором чтении поправки к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», который эти нормы делает бессрочными. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в Госдуме.
Согласно тексту поправок в Градостроительный кодекс (ГК), с которым ознакомились «Ведомости», субъекты РФ смогут по своему усмотрению устанавливать случаи, при которых при подготовке проектов генпланов, а также при внесении изменений в них общественные слушания не потребуются. Такое же право предлагается распространить на проекты планировки территорий и проекты их межевания, которые принимают муниципалитеты. Кроме того, у субъектов может появиться право не проводить публичные слушания при подготовке проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и проектов, предусматривающих внесение изменений в них.
Председатель комитета Сергей Гаврилов на момент сдачи номера в печать не ответил на запрос «Ведомостей». По словам источника «Ведомостей» в Госдуме, обсуждается, что вопрос будет вынесен на голосование палаты в ближайшие недели.
Возможность временного моратория на проведение слушаний была предусмотрена федеральным законодательством в 2022 г. как временная мера для поддержки строительной отрасли из-за международных санкций. Думская оппозиция – «Новые люди» и «Справедливая Россия» – ранее предлагали вернуть обязанность региональных властей проводить общественные слушания, но инициативы поддержаны не были.
Где отменяли общественные слушания
После принятия законодательной новеллы, позволившей временно не проводить в регионах общественные слушания, в 2022 г. Москва и Санкт-Петербург пересмотрели регламенты согласования градостроительных проектов в части проведения публичных слушаний и общественных обсуждений.
С 2025 г., согласно ст. 5.1 ГК, общественные обсуждения или публичные слушания должны проводиться как по проектам генпланов, ПЗЗ, так и при утверждении проектов планировки территории, ее межевания, правил благоустройства и выдаче разрешений на использование земельного участка или объекта капитального строительства.
При этом власти не обязаны учитывать результаты слушаний: организатор процедуры обязан лишь аргументированно указать на «целесообразность или нецелесообразность учета внесенных предложений и замечаний».
Отмена слушаний на 2022–2024 гг. была экспериментом и доказала свою эффективность, сказал «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), который до избрания возглавлял девелоперскую компанию «Садовое кольцо». «Жалоб на отсутствие публичных слушаний практически не было <...> Мы продолжаем сокращать бюрократические процедуры не в ущерб качеству», – говорит Колунов.
Временные нормы были призваны ускорить строительство, вспоминает вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. «Но надо обратить внимание, что в 2024 г. более чем в 40 городах прокуратурой остановлены стройки жилья из-за его необеспеченности школами и садами, т. е. все-таки важнее не скорость строительства, а выполнение всех требований законодательства при таком строительстве», – отметила она. Публичные слушания – это гарантия соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, продолжает Полиди.
Инициативна неоднозначна и может привести к нарушению принципа участия граждан в осуществлении градостроительной деятельности, соглашается президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Из-за этого могут приниматься невыгодные для общества решения, но сокращается инвестиционно-строительный цикл и уменьшаются издержки застройщиков, добавил он.
«Это создаст неравные условия для конкуренции и лишит возможности жителей участвовать в формировании окружающей среды», – сказал директор инжиниринговой компании «Элемент» Александр Титов. Застройщикам с хорошим административным ресурсом это облегчит жизнь, но усложнит жизнь тем, у кого его нет.
Что еще предусмотрено законопроектом
Законопроект предлагает закрепить на постоянной основе еще одну временную норму, действовавшую с 2022 г., – о возможности обмена земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на участок в частной собственности для дальнейшего размещения объектов социальной инфраструктуры или реализации инвестпроектов.
Также предлагается установить, что в сфере госзакупок срок действия контракта для возможности изменения его условий снижается с трех лет до одного года. Этим же документом устанавливается, что регистрация в реестре патентных поверенных будет проводиться бесплатно за один рабочий день после аттестации.
Жители постоянно выражают опасения, что решения по строительству будут приниматься без учета их мнения, особенно когда речь идет о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, говорит руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Общественные слушания – инструмент диалога власти с гражданами по выстраиванию общей концепции. С точки зрения застройщиков, решение упростит и ускорит их работу, но может повлечь за собой появление социального напряжения среди граждан, рассуждает Моор.
Сами застройщики настроены более оптимистично. Поправки могут вызвать дополнительный импульс развития строительной отрасли, которая в 2024 г. вошла «в сложно прогнозируемый период», и позволят не допустить критического снижения объемов жилищного строительства, говорит начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.
Ситуация на рынке недвижимости осложнилась после того, как был принят ряд мер по охлаждению бума в этом сегменте (например, в июле 2024 г. была отменена льготная ипотека на новостройки под 8%). Текущие оценки рынка и прогнозы говорят о спаде ипотечных выдач. Например, по ноябрьской оценке ВТБ, уже в октябре 2024 г. общерыночные продажи ипотеки снизились на четверть к сентябрю и в пределах 60% к октябрю 2023 г. до 280 млрд руб. В 2025 г. банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн ипотечных кредитов на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб., говорилось в исследовании Frank RG. Выдачи 2025 г. окажутся на 17% ниже этого года (4,8 трлн руб. ипотечных кредитов), ожидали аналитики компании.
Органы региональной власти, исходя из задач развития конкретных территорий, необходимости привлечения инвесторов, могут формировать правила и процедуры, максимально защищающие интересы жителей и публичной власти, настаивает представитель ФСК «Регион». Узнать мнение жителей можно и иными способами, добавил он.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов