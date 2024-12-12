Госдума приняла закон о проверке жилья перед приобретением его по маткапиталу
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который требует обязательной оценки пригодности жилого помещения для проживания перед его покупкой с использованием средств материнского капитала. Соответствующая информация появилась в думской электронной базе.
Как говорится в документе, одним из оснований для отказа по заявлению на использование материнского капитала станет несоответствие помещения требованиям, необходимым для проживания. Это заключение будет выдано в порядке, установленном правительством, и будет действительным в течение одного года с момента его получения.
Документ на рассмотрение внесла группа сенаторов в мае 2024 г., в первом чтении его приняли в июле. Возглавлял группу председатель Совета Федерации Андрей Яцкин.
В декабре стало известно, что граждане активно используют материнский капитал при оформлении семейной ипотеки, особенно после ее обновления в июле, на такие кредиты в крупных банках приходится вплоть до 40% выдач по госпрограмме.