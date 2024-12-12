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Госдума приняла закон о проверке жилья перед приобретением его по маткапиталу

Ведомости

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который требует обязательной оценки пригодности жилого помещения для проживания перед его покупкой с использованием средств материнского капитала. Соответствующая информация появилась в думской электронной базе.

Как говорится в документе, одним из оснований для отказа по заявлению на использование материнского капитала станет несоответствие помещения требованиям, необходимым для проживания. Это заключение будет выдано в порядке, установленном правительством, и будет действительным в течение одного года с момента его получения.

Документ на рассмотрение внесла группа сенаторов в мае 2024 г., в первом чтении его приняли в июле. Возглавлял группу председатель Совета Федерации Андрей Яцкин.

В декабре стало известно, что граждане активно используют материнский капитал при оформлении семейной ипотеки, особенно после ее обновления в июле, на такие кредиты в крупных банках приходится вплоть до 40% выдач по госпрограмме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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