Госдума не стала объявлять 31 декабря нерабочим днем

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР в 2020 г. Документом предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс, в том числе заменить выходной день 8 января на 31 декабря. Согласно пояснительной записке, зачастую 31 декабря «трудовые функции выполняются не в полном объеме». Отнесение 31 декабря к праздничным дням позволит работникам рациональнее использовать нерабочие дни и соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, отмечали авторы документа.