Госдума не стала объявлять 31 декабря нерабочим днем
Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект о включении 31 декабря в число новогодних каникул, следует из картотеки думской базы.
Проект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР в 2020 г. Документом предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс, в том числе заменить выходной день 8 января на 31 декабря. Согласно пояснительной записке, зачастую 31 декабря «трудовые функции выполняются не в полном объеме». Отнесение 31 декабря к праздничным дням позволит работникам рациональнее использовать нерабочие дни и соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, отмечали авторы документа.
В конце января председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия коронавируса.
В Новый год россияне будут отдыхать 11 дней – с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г., следует из постановления Минтруда. В 2024 г. новогодние выходные шли 10 дней: россияне отдыхали с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г.