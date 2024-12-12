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Госдума не стала объявлять 31 декабря нерабочим днем

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект о включении 31 декабря в число новогодних каникул, следует из картотеки думской базы.

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР в 2020 г. Документом предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс, в том числе заменить выходной день 8 января на 31 декабря. Согласно пояснительной записке, зачастую 31 декабря «трудовые функции выполняются не в полном объеме». Отнесение 31 декабря к праздничным дням позволит работникам рациональнее использовать нерабочие дни и соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, отмечали авторы документа.

В конце января председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия коронавируса.

В Новый год россияне будут отдыхать 11 дней – с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г., следует из постановления Минтруда. В 2024 г. новогодние выходные шли 10 дней: россияне отдыхали с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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