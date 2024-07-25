Минтруд: новогодние праздники в 2025 году продлятся 11 дней

Минтруд: новогодние праздники в 2025 году продлятся 11 днейВ майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая
В Новый год россияне будут отдыхать 11 дней – с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г., следует из проекта постановления Минтруда о переносе выходных дней в 2025 г.
Согласно документу, 4 января (суббота) предлагается перенести на 2 мая (пятница), а 5 января (воскресенье) – на 31 декабря (среда). Кроме того, дни отдыха будут перенесены с 23 февраля (суббота) на 8 мая (четверг) и с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница). В ноябре выходным днем сделают 3 ноября (понедельник), поскольку 1 ноября выпадает на субботу.
Таким образом, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня – с 8 по 9 марта. Майские праздники в общей сложности продлятся восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Четыре дня подряд (с 12 по 15 июня) россияне также будут отдыхать в честь Дня России.
Ноябрьские праздники, приуроченные ко Дню народного единства, продлятся со 2 по 4 ноября. 31 декабря 2025 г. тоже будет выходным, новогодние каникулы 2025-2026 гг. продлятся до 8 января 2026 г. (всего девять дней).
В этом году новогодние выходные шли 10 дней: россияне отдыхали с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024-го. Согласно производственному календарю, в этом году в общей сложности будет 248 рабочих и 118 выходных дней. Длинными также сделали майские праздники: россияне отдыхали сначала с 28 апреля до 1 мая, а затем с 9 по 12 мая.
Следующие праздничные дни запланированы на 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства.