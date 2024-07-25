Минтруд: новогодние праздники в 2025 году продлятся 11 дней

Таким образом, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня – с 8 по 9 марта. Майские праздники в общей сложности продлятся восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Четыре дня подряд (с 12 по 15 июня) россияне также будут отдыхать в честь Дня России.