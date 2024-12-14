Фигурант дела о бронежилетах для армии просил суд выпустить его из СИЗО
Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, который является одним из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, просил суд выпустить его из СИЗО. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет «РИА Новости».
Есипов обосновал свою просьбу в том числе участием его в военной спецоперации на Украине. Он попросил суд отправить его под домашний арест.
«Обвиняемый Есипов и его защитник-адвокат… с учетом указанных обстоятельств, а также сведений о личности Есипова, который имеет двоих малолетних детей, принимал участие в СВО, имеет награды… просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», – отмечается в документах.
По данным «РИА Новости», Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Ему вменяют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
ТАСС в сентябре писал, что по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ проходят девять фигурантов. Изначально в апреле были арестованы Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., передав в ВС РФ не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям. Есипов утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил некачественные изделия.