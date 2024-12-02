Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах для армии РФ

Главным обвиняемым является генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов, который был задержан силовиками в апреле и тогда же арестован по решению суда. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Сам Есипов настаивал на своей невиновности, говорилось в материалах суда.