Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах для армии РФ
Басманный суд Москвы продлил арест троим фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил РФ – Сергею Семенихину, Виктору Астапенко и Александру Ермакову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
Согласно материалам дела, уточняет агентство, речь идет о поставке для военных в зоне специальной военной операции 20 000 бронежилетов. Качество этой продукции не отвечало требованиям, полагает следствие. Размер ущерба составляет около 2 млрд руб.
Главным обвиняемым является генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов, который был задержан силовиками в апреле и тогда же арестован по решению суда. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Сам Есипов настаивал на своей невиновности, говорилось в материалах суда.
В сентябре ТАСС сообщило, что фигурантами по делу стали начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова, а также Астапенко, Ермаков, Портянников и Семенихин.