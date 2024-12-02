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Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах для армии РФ

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест троим фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил РФ – Сергею Семенихину, Виктору Астапенко и Александру Ермакову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Согласно материалам дела, уточняет агентство, речь идет о поставке для военных в зоне специальной военной операции 20 000 бронежилетов. Качество этой продукции не отвечало требованиям, полагает следствие. Размер ущерба составляет около 2 млрд руб.

Главным обвиняемым является генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов, который был задержан силовиками в апреле и тогда же арестован по решению суда. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Сам Есипов настаивал на своей невиновности, говорилось в материалах суда.

В сентябре ТАСС сообщило, что фигурантами по делу стали начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова, а также Астапенко, Ермаков, Портянников и Семенихин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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