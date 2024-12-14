В Москве задержали разыскиваемого Интерполом американского бизнесмена
Американский бизнесмен Брайан Букер Нельсон, который находится в розыске по линии Интерпола, задержан в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
По данным издания, 74-летнего мужчину задержали еще 12 декабря. Нельсон находится в России законно, на родине его объявили в розыск по делу о мошенничестве. Американскую сторону уведомили о задержании бизнесмена.
Нельсон проживал во Флориде до 2016 г. Он управлял компанией Zaandam Trading Co по производству какао, предприятие было зарегистрировано в Панаме. Бизнесмен не сообщил американским налоговым органам о своих счетах в Швейцарии и Панаме, а также не уведомил о доходах, полученных от этих счетов, следует из материалов минюста США. Гражданину США предъявили обвинение по нескольким пунктам. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000.
25 июля сотрудники полиции в Москве остановили для проверки документов боевика террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (является подразделением террористической группировки «Аль-Каида», организации запрещены в России). Правоохранители выяснили, что мужчина находится в розыске по линии Интерпола, и задержали его.