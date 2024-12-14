В Москве задержали разыскиваемого Интерполом американского бизнесмена

Нельсон проживал во Флориде до 2016 г. Он управлял компанией Zaandam Trading Co по производству какао, предприятие было зарегистрировано в Панаме. Бизнесмен не сообщил американским налоговым органам о своих счетах в Швейцарии и Панаме, а также не уведомил о доходах, полученных от этих счетов, следует из материалов минюста США. Гражданину США предъявили обвинение по нескольким пунктам. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000.