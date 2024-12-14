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В Москве задержали разыскиваемого Интерполом американского бизнесмена

Ведомости

Американский бизнесмен Брайан Букер Нельсон, который находится в розыске по линии Интерпола, задержан в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, 74-летнего мужчину задержали еще 12 декабря. Нельсон находится в России законно, на родине его объявили в розыск по делу о мошенничестве. Американскую сторону уведомили о задержании бизнесмена.

Нельсон проживал во Флориде до 2016 г. Он управлял компанией Zaandam Trading Co по производству какао, предприятие было зарегистрировано в Панаме. Бизнесмен не сообщил американским налоговым органам о своих счетах в Швейцарии и Панаме, а также не уведомил о доходах, полученных от этих счетов, следует из материалов минюста США. Гражданину США предъявили обвинение по нескольким пунктам. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000.

25 июля сотрудники полиции в Москве остановили для проверки документов боевика террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (является подразделением террористической группировки «Аль-Каида», организации запрещены в России). Правоохранители выяснили, что мужчина находится в розыске по линии Интерпола, и задержали его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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