Собянин: в Москве откроют еще четыре станции метро до конца 2024 года
До конца текущего года в Москве откроется еще четыре станции метро на Троицкой линии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в кулуарах съезда «Единой России».
«Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции будет открыто», – уточнил Собянин (цитата по ТАСС).
7 сентября президент России Владимир Путин и Собянин дали старт первому участку Троицкой линии метро. На мероприятии был открыт участок длиной 8,3 км со станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Всего Троицкая линия составит 43 км, на ней будет 17 станций. Ветка станет самым длинным радиусом метро и самым большим за МКАД.
В декабре заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в 2025–2027 гг. в столице планируется возвести 12 станций метро, средства на это заложены в городскую Адресную инвестиционную программу.