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Собянин: в Москве откроют еще четыре станции метро до конца 2024 года

Ведомости

До конца текущего года в Москве откроется еще четыре станции метро на Троицкой линии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в кулуарах съезда «Единой России».

«Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции будет открыто», – уточнил Собянин (цитата по ТАСС).

7 сентября президент России Владимир Путин и Собянин дали старт первому участку Троицкой линии метро. На мероприятии был открыт участок длиной 8,3 км со станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Всего Троицкая линия составит 43 км, на ней будет 17 станций. Ветка станет самым длинным радиусом метро и самым большим за МКАД.

В декабре заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в 2025–2027 гг. в столице планируется возвести 12 станций метро, средства на это заложены в городскую Адресную инвестиционную программу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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