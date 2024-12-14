Собянин: в Москве откроют еще четыре станции метро до конца 2024 года

7 сентября президент России Владимир Путин и Собянин дали старт первому участку Троицкой линии метро. На мероприятии был открыт участок длиной 8,3 км со станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Всего Троицкая линия составит 43 км, на ней будет 17 станций. Ветка станет самым длинным радиусом метро и самым большим за МКАД.