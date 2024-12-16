«РИА Новости»: задержанных в Тунисе россиян содержат в тюрьме Mornaguia
Задержанные в Тунисе 11 россиян содержатся в тюрьме Mornaguia. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что условия содержания в этой тюрьме не самые худшие, но и не комфортные.
Как отмечает «РИА Новости», у россиян возникли проблемы со следствием из-за отсутствия переводчика. Это связано с тем, что в стране не хватает сертифицированных специалистов, которые могут работать в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков, говорящих на русском языке, и ни один из них не хочет браться за это дело.
В начале ноября группа из 11 человек отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Их целью было посещение античных памятников Римской империи. Однако через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. Причины задержания пока не разглашаются.
Родственники и друзья задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой освободить их. 13 декабря они опубликовали петицию на сайте Change.org.
Российские дипведомства официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации пока не давали.