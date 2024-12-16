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«РИА Новости»: задержанных в Тунисе россиян содержат в тюрьме Mornaguia

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Задержанные в Тунисе 11 россиян содержатся в тюрьме Mornaguia. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что условия содержания в этой тюрьме не самые худшие, но и не комфортные.

Как отмечает «РИА Новости», у россиян возникли проблемы со следствием из-за отсутствия переводчика. Это связано с тем, что в стране не хватает сертифицированных специалистов, которые могут работать в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков, говорящих на русском языке, и ни один из них не хочет браться за это дело.

В начале ноября группа из 11 человек отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Их целью было посещение античных памятников Римской империи. Однако через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. Причины задержания пока не разглашаются.

Родственники и друзья задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой освободить их. 13 декабря они опубликовали петицию на сайте Change.org.

Российские дипведомства официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации пока не давали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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