«РИА Новости»: задержанных в Тунисе россиян содержат в тюрьме Mornaguia

Как отмечает «РИА Новости», у россиян возникли проблемы со следствием из-за отсутствия переводчика. Это связано с тем, что в стране не хватает сертифицированных специалистов, которые могут работать в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков, говорящих на русском языке, и ни один из них не хочет браться за это дело.