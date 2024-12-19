Путин об абортах: мы должны думать о праве женщин принимать решения
При обсуждении вопроса об изъятии аборта из перечня обязательных медицинских услуг нужно думать не только о религиозных убеждениях, но и о правах женщин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Так он ответил на вопрос телеканала «Спас».
«Мы здесь должны думать о том, чтобы и религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией, но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и их будущем и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается», – сказал Путин.
В декабре 2023 г. президент на пресс-конференции и прямой линии уже отвечал на вопрос о запрете абортов. Тогда Путин отметил, что в этой сфере нужно действовать очень аккуратно, права и свободы женщины должны соблюдаться. Он также призвал развивать меры поддержки семей с детьми и совершенствовать работу женских консультаций, родильных отделений, поликлиник.