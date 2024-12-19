Путин об абортах: мы должны думать о праве женщин принимать решения

«Мы здесь должны думать о том, чтобы и религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией, но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и их будущем и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается», – сказал Путин.