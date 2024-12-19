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Путин об абортах: мы должны думать о праве женщин принимать решения

Ведомости

При обсуждении вопроса об изъятии аборта из перечня обязательных медицинских услуг нужно думать не только о религиозных убеждениях, но и о правах женщин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Так он ответил на вопрос телеканала «Спас».

«Мы здесь должны думать о том, чтобы и религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией, но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и их будущем и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается», – сказал Путин.

В декабре 2023 г. президент на пресс-конференции и прямой линии уже отвечал на вопрос о запрете абортов. Тогда Путин отметил, что в этой сфере нужно действовать очень аккуратно, права и свободы женщины должны соблюдаться. Он также призвал развивать меры поддержки семей с детьми и совершенствовать работу женских консультаций, родильных отделений, поликлиник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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