Путин проведет заседание Госсовета по вопросам поддержки семей
Президент России Владимир Путин 20 декабря проведет заседание Госсовета, посвященное вопросам поддержки семей в стране. Об этом сообщили в Кремле.
Участники встречи подведут итоги уходящего Года семьи, а также обсудят, какие дополнительные меры поддержки необходимы для того, чтобы «переломить демографическую ситуацию в стране». Кроме того, они затронут региональные практики в этом вопросе и обсудят, как выстроить эффективную информационную работу по продвижению семейных ценностей.
С докладом выступят глава Минтруда Антон Котяков, губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.
В ноябре прошлого года Путин подписал указ, согласно которому 2024 г. объявлялся Годом семьи. Документ был подписан «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей». Назначение тем, которым уделяется внимание в течение года, началось с 2007 г.