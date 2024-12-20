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Путин проведет заседание Госсовета по вопросам поддержки семей

Ведомости

Президент России Владимир Путин 20 декабря проведет заседание Госсовета, посвященное вопросам поддержки семей в стране. Об этом сообщили в Кремле.

Участники встречи подведут итоги уходящего Года семьи, а также обсудят, какие дополнительные меры поддержки необходимы для того, чтобы «переломить демографическую ситуацию в стране». Кроме того, они затронут региональные практики в этом вопросе и обсудят, как выстроить эффективную информационную работу по продвижению семейных ценностей.

С докладом выступят глава Минтруда Антон Котяков, губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

В ноябре прошлого года Путин подписал указ, согласно которому 2024 г. объявлялся Годом семьи. Документ был подписан «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей». Назначение тем, которым уделяется внимание в течение года, началось с 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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