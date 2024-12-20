Путин проведет заседание Госсовета по вопросам поддержки семей

Участники встречи подведут итоги уходящего Года семьи, а также обсудят, какие дополнительные меры поддержки необходимы для того, чтобы «переломить демографическую ситуацию в стране». Кроме того, они затронут региональные практики в этом вопросе и обсудят, как выстроить эффективную информационную работу по продвижению семейных ценностей.