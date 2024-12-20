Машиниста попавшего в аварию под Мурманском поезда заключили под стражу
Машиниста грузового состава, столкнувшегося с пассажирским поездом на станции Княжая в Мурманской области, заключили под стражу до 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по это статье – семь лет лишения свободы.
20 декабря также планируется избрать меру пресечения помощнику машиниста грузового поезда.
18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Из-за столкновения с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Количество пассажиров в пассажирском поезде № 11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, составляло 326 человек. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения могла стать неисправность грузового поезда.
Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области достигло 42 человек, в их число входят семеро детей. 14 человек находятся в больницах Мурманска, шестеро – в учреждениях в Санкт-Петербурге. Еще 22 человека обратились за амбулаторной помощью.