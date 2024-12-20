Машиниста попавшего в аварию под Мурманском поезда заключили под стражу

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по это статье – семь лет лишения свободы.