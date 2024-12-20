Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Москве

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что примерно в 20:00 мужчина попытался взорвать банкомат в офисе в Тушине, но был задержан. По ее словам, пострадал один человек. Одновременно с этим случаем другой неизвестный разлил горючую смесь в офисе на Коровинском шоссе.