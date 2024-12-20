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Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Москве

Ведомости

Силовики задержали мужчину, взорвавшего неизвестный предмет в отделении банка в районе Южное Тушино в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный зашел в отделение банка, расположенное в доме №1 на бульваре Яна Райниcа, и устроил взрыв у банкоматов. В результате происшествия никто не пострадал, отметил собеседник агентства. В настоящее время выясняется мотив нарушителя.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что примерно в 20:00 мужчина попытался взорвать банкомат в офисе в Тушине, но был задержан. По ее словам, пострадал один человек. Одновременно с этим случаем другой неизвестный разлил горючую смесь в офисе на Коровинском шоссе.

Общественница отметила, что за последний час в столице были подожжены несколько банкоматов «по указке мошенников из украинских колл-центров». Аферисты называют себя силовиками и убеждают принять участие в «секретной операции по поимке мошенников», сказала она.

«По моей информации, аналогичный случай зафиксирован и в Красноярске. МВД уже занимается ситуацией», – написала Мизулина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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