Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Москве
Силовики задержали мужчину, взорвавшего неизвестный предмет в отделении банка в районе Южное Тушино в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанный зашел в отделение банка, расположенное в доме №1 на бульваре Яна Райниcа, и устроил взрыв у банкоматов. В результате происшествия никто не пострадал, отметил собеседник агентства. В настоящее время выясняется мотив нарушителя.
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что примерно в 20:00 мужчина попытался взорвать банкомат в офисе в Тушине, но был задержан. По ее словам, пострадал один человек. Одновременно с этим случаем другой неизвестный разлил горючую смесь в офисе на Коровинском шоссе.
Общественница отметила, что за последний час в столице были подожжены несколько банкоматов «по указке мошенников из украинских колл-центров». Аферисты называют себя силовиками и убеждают принять участие в «секретной операции по поимке мошенников», сказала она.
«По моей информации, аналогичный случай зафиксирован и в Красноярске. МВД уже занимается ситуацией», – написала Мизулина.