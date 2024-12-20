Машина врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке в Германии
Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге в ФРГ, есть раненые, погиб как минимум один человек. Об этом сообщает телеканал MDR.
Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе подтвердил телеканалу, что речь идет о теракте. Предполагаемый водитель задержан.
«Машина, по-видимому, направлялась прямо в толпу к ратуше. Люди в панике разбегались», – говорится в материале.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели.
Как сообщает Daily Mail, были ранены по меньшей мере 20 человек. Отмечается, что рождественская ярмарка проходит рядом с ратушей Магдебурга, вблизи от реки Эльбы. Недалеко расположен большой торговый центр.