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РКН: операторы могут блокировать звонки из-за границы по умолчанию

Ведомости

Операторы связи могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы уже сейчас, а также возможно законодательное введение этих требований, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора (РКН), комментируя сообщения в СМИ о том, что мессенджеры могут обязать блокировать голосовые вызовы в России.

«Уже сегодня часть крупных операторов самостоятельно и эффективно борется с мошенничеством. Так, ОС устанавливают на своей инфраструктуре дополнительные системы (в том числе с использованием ИИ), позволяющие предотвращать мошеннические вызовы», – заявили в ведомстве, уточнив, что у операторов связи есть инструменты борьбы с мошенниками из-за рубежа.

Также в ведомстве напомнили о системе «Антифрод». По словам представителей РКН, она помогает выявлять телефонные звонки с подменных номеров по России, но для звонков из-за границы нужны дополнительные меры. Ряд операторов связи «уже активно работают» над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа, такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика, пояснили в ведомстве.

24 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что власти обсуждают введение ограничений для голосовых звонков в мессенджерах. Введение ограничений связывают с борьбой с мошенниками. «Мегафон» отмечает, что доля мошеннических звонков в мессенджерах сейчас составляет около 40%, в то время как три года назад этот показатель не превышал 1%. Оператор при этом не может определять, из какой страны поступают эти звонки. Как рассказал изданию директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко, из-за рубежа в мессенджерах поступают около 70% мошеннических звонков.

24 октября глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам в целях защиты пользователей от звонков мошенников – входящие вызовы через платформы, которые не выполнят требования, РКН может заблокировать. Он уточнял, что «это жесткий вариант, который возможен как одна из мер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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