РКН: операторы могут блокировать звонки из-за границы по умолчанию
Операторы связи могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы уже сейчас, а также возможно законодательное введение этих требований, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора (РКН), комментируя сообщения в СМИ о том, что мессенджеры могут обязать блокировать голосовые вызовы в России.
«Уже сегодня часть крупных операторов самостоятельно и эффективно борется с мошенничеством. Так, ОС устанавливают на своей инфраструктуре дополнительные системы (в том числе с использованием ИИ), позволяющие предотвращать мошеннические вызовы», – заявили в ведомстве, уточнив, что у операторов связи есть инструменты борьбы с мошенниками из-за рубежа.
Также в ведомстве напомнили о системе «Антифрод». По словам представителей РКН, она помогает выявлять телефонные звонки с подменных номеров по России, но для звонков из-за границы нужны дополнительные меры. Ряд операторов связи «уже активно работают» над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа, такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика, пояснили в ведомстве.
24 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что власти обсуждают введение ограничений для голосовых звонков в мессенджерах. Введение ограничений связывают с борьбой с мошенниками. «Мегафон» отмечает, что доля мошеннических звонков в мессенджерах сейчас составляет около 40%, в то время как три года назад этот показатель не превышал 1%. Оператор при этом не может определять, из какой страны поступают эти звонки. Как рассказал изданию директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко, из-за рубежа в мессенджерах поступают около 70% мошеннических звонков.
24 октября глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам в целях защиты пользователей от звонков мошенников – входящие вызовы через платформы, которые не выполнят требования, РКН может заблокировать. Он уточнял, что «это жесткий вариант, который возможен как одна из мер».