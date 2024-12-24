«Коммерсантъ»: мессенджеры могут обязать блокировать голосовые вызовы в России

Введение ограничений связывают с борьбой с мошенниками. «Мегафон» отмечает, что доля мошеннических звонков в мессенджерах сейчас составляет около 40%, в то время как три года назад этот показатель не превышал 1%. Оператор при этом не может определять, из какой страны поступают эти звонки. Как рассказал изданию директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко, из-за рубежа в мессенджерах поступают около 70% мошеннических звонков.