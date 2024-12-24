Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

«Коммерсантъ»: мессенджеры могут обязать блокировать голосовые вызовы в России

Ведомости

Власти обсуждают введение ограничений для голосовых звонков в мессенджерах – сервисы могут обязать блокировать звонки в России и из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в операторах связи и собеседника на телеком-рынке.

«Рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах», – говорится в материале.

Введение ограничений связывают с борьбой с мошенниками. «Мегафон» отмечает, что доля мошеннических звонков в мессенджерах сейчас составляет около 40%, в то время как три года назад этот показатель не превышал 1%. Оператор при этом не может определять, из какой страны поступают эти звонки. Как рассказал изданию директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко, из-за рубежа в мессенджерах поступают около 70% мошеннических звонков.

24 октября глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам в целях защиты пользователей от звонков мошенников – входящие вызовы через платформы, которые не выполнят требования, РКН может заблокировать. Он уточнял, что «это жесткий вариант, который возможен как одна из мер». 

13 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber на территории России. Решение было принято из-за предполагаемого несоблюдения российского законодательства в отношении пользователей, распространяющих заведомо опасную информацию в террористических и экстремистских целях. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что мессенджером активно пользуются мошенники, а за 2024 г. ущерб, причиненный россиянам от преступных схем через Viber, составил около 5 млрд руб.

В России допускают и блокировку WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). 23 декабря сенатор Артем Шейкин сообщил, что в случае несоблюдения законов РФ мессенджер могут заблокировать в 2025 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных