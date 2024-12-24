«Коммерсантъ»: мессенджеры могут обязать блокировать голосовые вызовы в России
Власти обсуждают введение ограничений для голосовых звонков в мессенджерах – сервисы могут обязать блокировать звонки в России и из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в операторах связи и собеседника на телеком-рынке.
«Рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах», – говорится в материале.
Введение ограничений связывают с борьбой с мошенниками. «Мегафон» отмечает, что доля мошеннических звонков в мессенджерах сейчас составляет около 40%, в то время как три года назад этот показатель не превышал 1%. Оператор при этом не может определять, из какой страны поступают эти звонки. Как рассказал изданию директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко, из-за рубежа в мессенджерах поступают около 70% мошеннических звонков.
24 октября глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам в целях защиты пользователей от звонков мошенников – входящие вызовы через платформы, которые не выполнят требования, РКН может заблокировать. Он уточнял, что «это жесткий вариант, который возможен как одна из мер».
13 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber на территории России. Решение было принято из-за предполагаемого несоблюдения российского законодательства в отношении пользователей, распространяющих заведомо опасную информацию в террористических и экстремистских целях. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что мессенджером активно пользуются мошенники, а за 2024 г. ущерб, причиненный россиянам от преступных схем через Viber, составил около 5 млрд руб.
В России допускают и блокировку WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). 23 декабря сенатор Артем Шейкин сообщил, что в случае несоблюдения законов РФ мессенджер могут заблокировать в 2025 г.