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Госдума может запретить звонки и сообщения с незнакомых номеров в мессенджерах

Следить за исполнением этого требования должны будут сами компании – владельцы мессенджеров
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Владельцев мессенджеров могут обязать блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров по желанию пользователей. При этом владельцы мессенджеров будут обязаны предоставлять по запросу государства сведения о своих пользователях. Это следует из поправок к закону «О связи», подготовленных депутатами от «Единой России» Антоном Горелкиным и Василием Писаревым. Поправки были рекомендованы к принятию Госдумой во втором и третьем чтении комитетом по информполитике 29 июля.

«Мы прописываем требования к мессенджерам <...> обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях <...> По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров», – сказал на заседании комитета его глава Александр Хинштейн («Единая Россия»). «Это серьезный удар по кибермошенникам, которые активно перешли в мессенджеры, после того как работа системы «Антифрод» фактически искоренила звонки с подменных [телефонных] номеров», – добавил Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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