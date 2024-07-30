Госдума может запретить звонки и сообщения с незнакомых номеров в мессенджерах

Госдума может запретить звонки и сообщения с незнакомых номеров в мессенджерахСледить за исполнением этого требования должны будут сами компании – владельцы мессенджеров
Владельцев мессенджеров могут обязать блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров по желанию пользователей. При этом владельцы мессенджеров будут обязаны предоставлять по запросу государства сведения о своих пользователях. Это следует из поправок к закону «О связи», подготовленных депутатами от «Единой России» Антоном Горелкиным и Василием Писаревым. Поправки были рекомендованы к принятию Госдумой во втором и третьем чтении комитетом по информполитике 29 июля.
«Мы прописываем требования к мессенджерам <...> обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях <...> По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров», – сказал на заседании комитета его глава Александр Хинштейн («Единая Россия»). «Это серьезный удар по кибермошенникам, которые активно перешли в мессенджеры, после того как работа системы «Антифрод» фактически искоренила звонки с подменных [телефонных] номеров», – добавил Хинштейн в своем Telegram-канале.