Госдума может запретить звонки и сообщения с незнакомых номеров в мессенджерах

Владельцев мессенджеров могут обязать блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров по желанию пользователей. При этом владельцы мессенджеров будут обязаны предоставлять по запросу государства сведения о своих пользователях. Это следует из поправок к закону «О связи», подготовленных депутатами от «Единой России» Антоном Горелкиным и Василием Писаревым. Поправки были рекомендованы к принятию Госдумой во втором и третьем чтении комитетом по информполитике 29 июля.