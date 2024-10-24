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Роскомнадзор обсуждает возможность блокировки звонков через мессенджеры

Ведомости

В России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам в целях защиты пользователей от звонков мошенников. Входящие вызовы через платформы, которые не выполнят требования, Роскомнадзор (РКН) может блокировать. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Липов в кулуарах конференции «Спектр-2024», пишет РБК.

«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки», – сказал глава РКН.

По его словам, «это жесткий вариант, который возможен как одна из мер». Липов пояснил также, что при блокировке звонков Роскомнадзором сам мессенджер продолжит работать, но вызовы пользователю через него проходить не будут.

В августе РКН заблокировал россиянам доступ к мессенджеру Signal в «связи с нарушением требований законодательства», выполнение которых необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях. В октябре то же самое случилось с мессенджером Discord. В РКН пояснили, что ведомство направило множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остается неудаленным.

В октябре Минцифры России подготовило проект федерального закона о блокировке анонимных спам-звонков, совершаемых компаниями на телефоны абонентов операторов связи. В пояснительной записке говорится, что с января по июль 2024 г. только крупнейшие операторы связи заблокировали около 500 млн нежелательных вызовов в месяц. Такие массовые обзвоны проводятся не только в рекламных, но и противоправных целях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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