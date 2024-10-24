Роскомнадзор обсуждает возможность блокировки звонков через мессенджеры
В России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам в целях защиты пользователей от звонков мошенников. Входящие вызовы через платформы, которые не выполнят требования, Роскомнадзор (РКН) может блокировать. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Липов в кулуарах конференции «Спектр-2024», пишет РБК.
«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки», – сказал глава РКН.
По его словам, «это жесткий вариант, который возможен как одна из мер». Липов пояснил также, что при блокировке звонков Роскомнадзором сам мессенджер продолжит работать, но вызовы пользователю через него проходить не будут.
В августе РКН заблокировал россиянам доступ к мессенджеру Signal в «связи с нарушением требований законодательства», выполнение которых необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях. В октябре то же самое случилось с мессенджером Discord. В РКН пояснили, что ведомство направило множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остается неудаленным.
В октябре Минцифры России подготовило проект федерального закона о блокировке анонимных спам-звонков, совершаемых компаниями на телефоны абонентов операторов связи. В пояснительной записке говорится, что с января по июль 2024 г. только крупнейшие операторы связи заблокировали около 500 млн нежелательных вызовов в месяц. Такие массовые обзвоны проводятся не только в рекламных, но и противоправных целях.