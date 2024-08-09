Роскомнадзор заблокировал Signal

С утра 9 августа, согласно данным сервисов Downradar и «Сбой.рф», российские пользователи столкнулись со сбоями в работе Signal. Пользователи сообщали о невозможности отправлять и получать сообщения, трудностях авторизации в приложении. При этом у некоторых не получалось воспользоваться мессенджером и с включенным режимом обхода блокировок. Больше всего жалоб было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области и др.