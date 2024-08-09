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Роскомнадзор заблокировал Signal

Мессенджер нарушил требования российского законодательства
Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Signal в «связи с нарушением законодательства» России. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора.

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», – рассказал представитель РКН. Какие именно требования были нарушены, представитель ведомства не уточнил.

Signal – мессенджер, использующий протокол сквозного шифрования для всех чатов. Предполагается, что использование технологии усиливает конфиденциальность и безопасность. Аналогичная функция есть и в Telegram, но только в секретных чатах.

С утра 9 августа, согласно данным сервисов Downradar и «Сбой.рф», российские пользователи столкнулись со сбоями в работе Signal. Пользователи сообщали о невозможности отправлять и получать сообщения, трудностях авторизации в приложении. При этом у некоторых не получалось воспользоваться мессенджером и с включенным режимом обхода блокировок. Больше всего жалоб было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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