Роскомнадзор заблокировал Signal

Роскомнадзор заблокировал SignalМессенджер нарушил требования российского законодательства
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Signal в «связи с нарушением законодательства» России. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора.
«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», – рассказал представитель РКН. Какие именно требования были нарушены, представитель ведомства не уточнил.
Signal – мессенджер, использующий протокол сквозного шифрования для всех чатов. Предполагается, что использование технологии усиливает конфиденциальность и безопасность. Аналогичная функция есть и в Telegram, но только в секретных чатах.
С утра 9 августа, согласно данным сервисов Downradar и «Сбой.рф», российские пользователи столкнулись со сбоями в работе Signal. Пользователи сообщали о невозможности отправлять и получать сообщения, трудностях авторизации в приложении. При этом у некоторых не получалось воспользоваться мессенджером и с включенным режимом обхода блокировок. Больше всего жалоб было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области и др.