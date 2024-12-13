За многочисленные нарушения закона в России ограничен доступ к Viber

За многочисленные нарушения закона в России ограничен доступ к ViberСоответствующее решение принял Роскомнадзор
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber на территории России, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Как сказано в сообщении ведомства, доступ к мессенджеру был заблокирован в связи с тем, что он не соблюдает требования российского законодательства в отношении пользователей, распространяющих заведомо опасную информацию в террористических и экстремистских целях, а также наркотики и противоправную информацию.
Сумма штрафов в отношении Viber превысила 1,8 млн руб., сообщает депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин в Telegram-канале.
«Мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО», – написал Немкин.
Депутат подчеркнул, что регистрация через номер телефона в Viber позволяет быстро создавать новые учетные записи, что удобно для злоумышленников. Иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, так как мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами. Сервис обеспечивает звонки и видеосвязь с высоким уровнем конфиденциальности, что позволяет вербовщику установить личный контакт, не раскрывая своего местоположения или личности. Анонимные профили и временные номера телефонов помогают избежать раскрытия преступников.
Кроме того, прокуратура выявила факты использования Viber для дестабилизации политической обстановки в России, пишет ТАСС со ссылкой на материалы расследования, которое ведет ведомство.
Viber – это мессенджер для бесплатного общения между пользователями сервиса. Приложение мессенджера поддерживается как на смартфонах, так и на компьютерах. Согласно данным Mediascope, которые приводил ТАСС, он являлся третьим по популярности мессенджером в России с охватом в 26% по состоянию на ноябрь. Наиболее популярным сервисом в данной категории стал WhatsApp (охватывает 79% населения России старше 12 лет). Второе место занял Telegram (охват 72%).
С 2017 г. граждане России начали жаловаться на то, что в мессенджере им стали приходить предложения о покупке наркотиков и подробные инструкции о том, как их приобрести. Кроме того, после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» злоумышленники начали использовать мессенджер для того, чтобы рассылать россиянам предложения о совершении теракта за деньги, выяснили специалисты по OSINT (Open Source Intelligence – разведка по открытым источникам).
В июне 2022 г. власти ЛНР и ДНР ограничили работу Viber на своей территории из-за распространения недостоверной информации и вредоносных программ. В ноябре 2024 г. Главное управление разведки Украины заявило о запуске бота в Viber с целью получения информации, полезной для украинской разведки.
В июне 2023 г. Viber был впервые оштрафован на сумму 1 млн руб. за отказ удалить ложную информацию о спецоперации, а также жертвах среди населения. В марте 2024 г. на Viber наложили штраф по той же причине.
Ограничение доступа к Viber со стороны Роскомнадзора является вполне ожидаемым шагом, учитывая масштаб системных нарушений, которые допускала компания на протяжении последних лет, рассказал «Ведомостям» эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа. «Viber неоднократно игнорировал российское законодательство, включая отказ от удаления запрещенного контента и публикацию ложной информации. Такое поведение не только ставит под угрозу безопасность пользователей, но и ухудшает общую информационную среду», – пояснил он.
Эксперт напомнил, что мессенджером активно пользуются мошенники. В частности, за 2024 г. ущерб, причиненный россиянам от преступных схем через Viber, составил около 5 млрд руб., преступники используют уязвимости данной платформы для подделки звонков, например, от «Сбера». По словам Гогуа, некоторые жители могли использовать Viber в качестве основного мессенджера, однако его блокировка не окажет критического влияния, поскольку пользователем доступны качественные альтернативы с более обширным функционалом.
Основной претензией со стороны регулирующих органов было то, что мессенджер не осуществлял достаточную идентификацию пользователей, сообщила директор АНО «Белый интернет», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) профессор МГИМО Элина Сидоренко. «Это вылилось в то, что очень часто мошенники стали использовать Viber для подделки звонков, преимущественно крупных банков», – добавила эксперт.