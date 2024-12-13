За многочисленные нарушения закона в России ограничен доступ к Viber

С 2017 г. граждане России начали жаловаться на то, что в мессенджере им стали приходить предложения о покупке наркотиков и подробные инструкции о том, как их приобрести. Кроме того, после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» злоумышленники начали использовать мессенджер для того, чтобы рассылать россиянам предложения о совершении теракта за деньги, выяснили специалисты по OSINT (Open Source Intelligence – разведка по открытым источникам).