Уголовное дело возбуждено в Казахстане после авиакатастрофы в Актау
По факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Самолет Embraer E190, следовавший рейсом Баку – Грозный, врезался в землю около 9:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. По предварительным данным, борт столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир воздушного судна принял решение идти на запасной аэродром в Актау. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.
МЧС Казахстана рассказало о 28 выживших , из которых двое – дети. Все они доставлены в больницы. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в Баку с саммита СНГ в Ленинградской области в связи с крушением самолета.