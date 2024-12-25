Уголовное дело возбуждено в Казахстане после авиакатастрофы в Актау

Самолет Embraer E190, следовавший рейсом Баку – Грозный, врезался в землю около 9:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. По предварительным данным, борт столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир воздушного судна принял решение идти на запасной аэродром в Актау. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.