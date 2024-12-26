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Собянин: продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79 лет

Ведомости

Средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79 лет, сообщил в своем отчете мэр столицы Сергей Собянин.

«Средняя продолжительность жизни в городе Москве выросла с 74 до 79 лет», – говорится в статистике.

Согласно отчету мэра, с 2011 г. в Москве обновили оборудование больниц и поликлиник, были установлены новые стандарты медицинской помощи. По состоянию на 2024 г. порядка 90% пациентов могут попасть на прием к терапевту в день обращения.

За этот период в городе было реконструировано 340 зданий поликлиник. Столичное здравоохранение также использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которых врачи могут прогнозировать динамику изменения состояния здоровья.

В конце февраля в Минздраве сообщили, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 г. составил 73,46 года и стал историческим максимумом. Согласно нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.

7 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у человека есть возможность прожить до 120 лет, но для ее реализации нужно соблюдать правила здорового образа жизни и проводить профилактику заболеваний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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