Собянин: продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79 лет
Средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79 лет, сообщил в своем отчете мэр столицы Сергей Собянин.
«Средняя продолжительность жизни в городе Москве выросла с 74 до 79 лет», – говорится в статистике.
Согласно отчету мэра, с 2011 г. в Москве обновили оборудование больниц и поликлиник, были установлены новые стандарты медицинской помощи. По состоянию на 2024 г. порядка 90% пациентов могут попасть на прием к терапевту в день обращения.
За этот период в городе было реконструировано 340 зданий поликлиник. Столичное здравоохранение также использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которых врачи могут прогнозировать динамику изменения состояния здоровья.
В конце февраля в Минздраве сообщили, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 г. составил 73,46 года и стал историческим максимумом. Согласно нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.
7 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у человека есть возможность прожить до 120 лет, но для ее реализации нужно соблюдать правила здорового образа жизни и проводить профилактику заболеваний.