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Более 4800 птиц спасли в Краснодарском крае после ЧП с танкерами

В региональные центры реабилитации передали более 2000 птиц
Ведомости

Более 4800 птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, в центры реабилитации передали более 2000 птиц, передает Telegram-канал оперштаба региона.

Птиц в регионе спасают после ЧП с танкерами, которые в середине декабря потерпели крушение в Черном море. Из танкеров вытекло в общей сложности 3750 т нефтепродуктов.

«Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию», – говорится в сообщении оперштаба.

Там уточнили, что четыре пункта открыты в Анапе, еще один действует в поселке Волна Темрюкского района. 5 января также начнет работу центр на базе пансионата «Полярные Зори». 

В центры реабилитации в нескольких регионах России передали 2037 птицы. Некоторых птиц уже выпускают в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море, из них вытекло в общей сложности 3750 т нефтепродуктов. В связи с выбросом мазута на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. 

Появление пятен мазута фиксировали и в Крыму, а в Севастополе 4 января был введен режим режим ЧС регионального значения.

По данным МЧС России на 5 января, с побережья в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 000 т загрязненного песка и грунта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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