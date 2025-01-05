Более 4800 птиц спасли в Краснодарском крае после ЧП с танкерами

Более 4800 птиц спасли в Краснодарском крае после ЧП с танкерамиВ региональные центры реабилитации передали более 2000 птиц
Более 4800 птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, в центры реабилитации передали более 2000 птиц, передает Telegram-канал оперштаба региона.
Птиц в регионе спасают после ЧП с танкерами, которые в середине декабря потерпели крушение в Черном море. Из танкеров вытекло в общей сложности 3750 т нефтепродуктов.
«Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию», – говорится в сообщении оперштаба.
Там уточнили, что четыре пункта открыты в Анапе, еще один действует в поселке Волна Темрюкского района. 5 января также начнет работу центр на базе пансионата «Полярные Зори».
В центры реабилитации в нескольких регионах России передали 2037 птицы. Некоторых птиц уже выпускают в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море, из них вытекло в общей сложности 3750 т нефтепродуктов. В связи с выбросом мазута на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
Появление пятен мазута фиксировали и в Крыму, а в Севастополе 4 января был введен режим режим ЧС регионального значения.
По данным МЧС России на 5 января, с побережья в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 000 т загрязненного песка и грунта.