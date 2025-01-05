Более 4800 птиц спасли в Краснодарском крае после ЧП с танкерами

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море, из них вытекло в общей сложности 3750 т нефтепродуктов. В связи с выбросом мазута на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.