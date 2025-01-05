В отношении экс-сенатора Шпигеля завели производства о взыскании 8,6 млрд рублей
С бывшего сенатора и председателя совета директоров компании «Биотэк» Бориса Шпигеля взыскивают более 8,6 млрд руб., в отношении осужденного за коррупцию экс-сенатора открыто восемь исполнительных производств. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на банк исполнительных производств.
Одно из производств связано со взысканием в пользу государства более 8,1 млрд руб. Оно было открыто 29 августа 2024 г. По данным ТАСС, 19 декабря также было запущено исполнительное производство по взысканию штрафа в размере 450 млн руб. Шпигель помимо это накопил долги по коммунальным платежам на общую сумму более 364 000 руб.
Судом и следствием было установлено, что с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель и другие фигуранты уголовного дела передали бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Суд приговорил Шпигеля и Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно за дачу и получение взятки и назначил каждому штрафы в размере более 450 млн руб. В ноябре прошлого года суд освободил Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья.
В январе 2024 г. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования к бывшему сенатору об обращении в доход государства более 8 млрд руб. Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым в ноябре 2023 г., он требовал взыскать солидарно с фигурантов уголовного дела о коррупции почти 10 млрд руб. Надзорное ведомство посчитало, что эти деньги были получены в результате коррупционной схемы: Белозерцев, по мнению прокуратуры, занимался лоббированием интересов компании «Биотэк» на фармацевтическом рынке в области. По данным прокуратуры, всего за шесть лет (2015–2021 гг.) было заключено с минздравом региона более 5000 госконтрактов на сумму 9,9 млрд руб.