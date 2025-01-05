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В Нововоронежской АЭС сообщили о работе в штатном режиме

Ведомости

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации энергоблоков станции нет, сообщается в Telegram-канале АЭС.

Станция выпустила заявление на фоне появления сообщений о попытках атаки беспилотников. Telegram-канал Mash писал, что два украинских дрона попытались атаковать Нововоронежскую АЭС, средства ПВО уничтожили их в 10 км от станции около 12:10 мск.

«В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком», – говорится в сообщении станции.

Там добавили, что нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС отсутствуют, а радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев около 12:00 мск предупредил жителей об опасности атаки БПЛА в регионе. Спустя примерно 10 минут был объявлен отбой опасности, о разрушениях не сообщалось. Ночью Гусев писал, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник на территории Воронежской области.

4 января несколько беспилотников упали на территорию жилых домов в Левобережном районе Воронежа. Вечером Гусев сообщил о завершении обследования территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешили вернуться в свои квартиры. В районе ввели режим ЧС, чтобы провести работы по устранению последствий падения дронов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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