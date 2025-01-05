В Нововоронежской АЭС сообщили о работе в штатном режиме
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации энергоблоков станции нет, сообщается в Telegram-канале АЭС.
Станция выпустила заявление на фоне появления сообщений о попытках атаки беспилотников. Telegram-канал Mash писал, что два украинских дрона попытались атаковать Нововоронежскую АЭС, средства ПВО уничтожили их в 10 км от станции около 12:10 мск.
«В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком», – говорится в сообщении станции.
Там добавили, что нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС отсутствуют, а радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев около 12:00 мск предупредил жителей об опасности атаки БПЛА в регионе. Спустя примерно 10 минут был объявлен отбой опасности, о разрушениях не сообщалось. Ночью Гусев писал, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник на территории Воронежской области.
4 января несколько беспилотников упали на территорию жилых домов в Левобережном районе Воронежа. Вечером Гусев сообщил о завершении обследования территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешили вернуться в свои квартиры. В районе ввели режим ЧС, чтобы провести работы по устранению последствий падения дронов.