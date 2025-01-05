В Нововоронежской АЭС сообщили о работе в штатном режиме

Губернатор Воронежской области Александр Гусев около 12:00 мск предупредил жителей об опасности атаки БПЛА в регионе. Спустя примерно 10 минут был объявлен отбой опасности, о разрушениях не сообщалось. Ночью Гусев писал, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник на территории Воронежской области.